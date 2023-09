Quello che poteva essere e non è stato: Lorenzo Insigne | Ritorno col botto in Serie A

L’avventura in MLS con il Toronto sembra agli sgoccioli. Lorenzo Insigne prepara il suo ritorno col botto in Serie A.

Che fosse andato in MLS per un discorso in primis economico, legato al suo ultimo contratto top, si sapeva. Come dire di no, d’altronde a uno stipendio che tra parte fissa e bonus raggiunge i 6 milioni e 928 mila euro, fino al 2026.

Per il Toronto era un Designated Player, il terzo giocatore più pagato di tutto il campionato dopo Xherdan Shaqiri. Per Insigne, invece, quella del Toronto era prettamente una scelta di vita: non era riuscito a rinnovare con il suo Napoli, Dela non fece follie due stagioni fa per trattenerlo, impossibile continuare in una squadra italiana diversa dall’azzurro della sua città, da qui una specie di fuga.

Ma neanche Insigne (come peraltro Bernardeschi) si aspettava un’esperienza tanto negativa. Quasi anonima. La cartina di tornasole è la classifica dell’attuale Eastern Conference della MLS: il Toronto è ultimo, con gli stessi punti dell’Inter di Miami di Messi, che però ha tre partite in meno, per aver disputato la coppa.

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Lorenzo il Magnifico in Italia. Lui, d’altronde, non vede l’ora, dopo aver dato spettacolo con quella maglia cucita addosso. Cinico e baro il suo destino: proprio quando è andato via, gli azzurri hanno vinto lo scudetto.

I primi ammiccamenti questi estate

Il nome di Lorenzo Insigne è circolato molto nella sessione di mercato appena terminato. Fiorentina e Atalanta avevano mostrato un particolare interesse per l’ex Nazionale Azzurro, ma stringi-stringi non se n’è è fatto più nulla.

Perfino l’Inter ci aveva fatto un pensierino nell’era post Lukaku. Marotta e Ausilio stavano cercando in tutti i modi di cedere Correa, ma alla fine il sostituto del Tucu non è stato Lorenzo Insigne, ma il Nino Maravilla Alexis Sanchez, di nuovo all’ombra della Madonnina.

La grande suggestione

Il retroscena uscito fuori nelle ore conclusive della sessione estiva di calciomercato è che l’attaccante partenopeo, che non sta affatto attraversando il suo miglior momento in Canada, ammesso che ne abbia avuto mai uno, si era riproposto al Napoli.

Aveva provato ad esplorare con i suoi agenti la possibilità di tornare a casa, magari proprio a Napoli. Peccato che, proprio come in occasione del suo mancato rinnovo, la chiusura di Aurelio De Laurentiis è stata netta. Continuerà al Toronto Insigne, continuerà comunque a cercare di andare via prima del 2026, quando scadrà il suo faraonico contratto.