Quaranta milioni. E siamo soltanto all’inizio. Joshua Zirkzee scatena tante big: c’è già una pole

Il Bologna vola grazie a Thiago Motta e alle reti di un Joshua Zirkzee dalle settebellezze. Club di Serie A, ma non solo, scatenati.

Neanche Roberto Baggio e Giancarlo Marocchi erano riusciti a tanto. Settant’anni fa l’ultimo Bologna talmente competitivo da vincere il suo settimo scudetto. Non siamo a quei livelli, ma guardate la classifica per credere a qualcosa di impensabile alla vigilia del campionato.

Non chiamatelo miracolo, di soprannaturale non c’è nulla davanti a quel quarto posto della squadra di Motta, che nell’ultimo turno di campionato è andata a vincere a Salerno (2-1) agganciando una Roma cha pareggia in casa con la Fiorentina.

Un punto in più di Napoli e Viola, il Milan (terzo in classifica) addirittura a vista, distante quattro lunghezze. Ma al di là di questi numeri impressionanti e la qualità del gioco dei rossoblù di Tiago Motta a strabiliare.

L’allenatore italo-brasiliano ha saputo ottimizzare al massimo dalla rosa a disposizione, facendo ricco il Bologna, perché anche se non ci dovesse essere la qualificazione europea, il club felsineo può vendere almeno un paio di giocatori a cifre mai viste.

Attenti a quei due

Lewis Ferguson già la scorsa estate aveva suscitato l’interesse di alcune squadre europee, che sono tornati alla carica (in maniera quantitativa e qualitativa maggiore) addirittura per gennaio. Saputo non ne vuole sapere nulla, almeno fino a giugno.

Ma c’è tanto di Joshua Zirzkee in questa annata a dir poco sorprendente del Bologna. Con la doppietta rifilata alla Salernitana, l’attaccante olandese, classe 2001, ha raggiunto quota sette reti, a cui vanno sommati due assist e tante, tante, giocate mozzafiato. Che hanno evidenziato il suo talento, ma anche un invidiabile gioco per la squadra.

Tutti pazzi per Zirkzee, la situazione

È forse questa la qualità di gioco che sta impressionando, più del suo gol: quel tocco di palla, quell’aggressione degli spazi che permette anche gli inserimenti di Ferguson. Ha praticamente tutto Zirkzee per esplodere. Una delle più grandi e sorprendenti intuizioni di Sartori, che un anno fa lo prese dal Bayern Monaco per 8,5 milioni di euro più il 35% sulla futura plusvalenza. Attenzione, futura plusvalenza e non rivendita).

Proprio il Bayern è in pole in quanto si è riservato il diritto di pareggiare qualsiasi offerta per riprenderselo. Calcolando che il Bologna vuole 40 milioni, si fa presto ad arrivare a 50. Anche perché in questo momento Zirkzee preferirebbe la carriera italiana: il Napoli si è già interessato, esattamente come il Milan. Ne arriveranno altre, sperando che non siano inglesi, perché a quel punto sarà una sfida Bayern-Premier. A meno che l’olandese non punti i piedi per restare. Non al Bologna però…