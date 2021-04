Quali sono le squadre favorite per la vittoria della Champions League 2021?

Dopo i match di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League che si sono giocati la scorsa settimana tra oggi e domani con i match di ritorno si deciderà chi passerà alle semifinali e si saprà chi saranno le 4 squadre a contendersi il titolo di squadra più forte d’Europa.

Favoriti per il passaggio in semifinale sono il Chelsea che ha vinto in trasferta 2 a 0 in Portogallo contro il Porto ed il Real Madrid che ha battuto al Camp Nou il Liverpool 3 a 1.

In bilico la sfida di questa sera al Parco dei Principi tra PSG e Bayern Monaco con i parigini che hanno vinto 3 a 2 in trasferta il match d’andata e quello di domani sera tra Borussia Dortmund e Manchester City con gli inglesi vincitori all’andata per 2 a 1.

Da una parte ci sono senza dubbio le squadre che hanno mantenuto le aspettative che tutti avevano su di loro, in particolare Manchester City e Chelsea; dall’altra, invece, ci sono delle formazioni che hanno sorpreso gli addetti ai lavori facendo un passo in avanti verso le semifinali come nel caso di Real Madrid e PSG.

Le Squadre Favorite per la Vittoria della Champions League 2021:

Quale sarà, dunque, la formazione che il prossimo sabato 29 maggio 2021 riuscirà ad alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul?

Secondo la maggior parte dei siti che si occupano di scommesse sportive è il Manchester City guidato da Pep Guardiola ad essere il principale indiziato per questo trionfo. La quota del Manchester City come futuro vincitore della 66esima edizione del principale torneo europeo è data a circa 2.70 volte la posta.

L’unica squadra che potrebbe mettere in difficoltà gli uomini guidati da Guardiola potrebbe essere il Bayern Monaco, attualmente detentore del titolo. Una possibilità, però, che è stata notevolmente compromessa dalla sconfitta subita dalla squadra tedesca in casa contro il Paris Sain Germain per 2-3. Attualmente, infatti, la quota del Bayern Monaco come probabile vincitore della Champions League ruota intorno a 9.00 volte la posta.

Proprio grazie alla vittoria contro la formazione tedesca, scende invece la quota del PSG come possibile vincitore del trofeo. La sua quota si aggira, adesso, intorno a 5.00 volte la posta. Una quota nient’affatto male per una squadra che fino a pochi giorni fa era considerata soltanto una possibile outsider nella corsa al titolo più prestigioso d’Europa.

A chiudere questo gruppo delle principali favorite c’è poi il Chelsea. La sua quota ruota intorno a 5.50 volte la posta ma bisogna considerare anche la minor pericolosità dell’avversario che si è trovata a dover affrontare in questo quarto di finale: il Porto.

Riuscirà il Manchester City a vincere il torneo?

Come detto in precedenza, prima della sfortunata sconfitta casalinga contro la squadra francese del PSG, il Bayern Monaco era considerato senza dubbio uno dei principali favoriti nella corsa alla vittoria della UEFA Champions League 2021. In seguito al 2-3 inflitto da Mbappè e compagni la situazione della formazione tedesca si è decisamente complicata, nonostante il Bayern Monaco abbia comunque tutte le carte in regola per poter ribaltare il confronto in Francia.

A trarre beneficio da questa situazione di stallo del Bayern Monaco è senza dubbio il Manchester City che al momento risulta essere la squadra maggiormente favorita per la vittoria del trofeo, davanti al PSG ed al Chelsea.

Non bisogna però sottovalutare i Blues i quali sono manifestati come formazione rivelazione del torneo grazie anche ad un sorteggio favorevole che ha permesso loro di avere già un piede in semifinale.

Potrebbe essere il Chelsea a trionfare in Champions League? Per adesso è ancora prematuro dirlo, ma se la fortuna continuasse ad essere dalla sua parte tutto potrebbe essere possibile.

Infine, è bene non sottovalutare neppure il Real Madrid. Escludere a priori da questa corsa al trofeo gli uomini di Zidane sarebbe un grave errore.

