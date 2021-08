Qual è la migliore scarpa da calcio?

La stagione 2021/2022 si appresta a partire con due attese novità: il ritorno allo stadio e alle partite di calcio non professionistiche. I tifosi tornano a ricoprire il loro ruolo fondamentale mentre tutti gli appassionati potranno di nuovo sfidare i loro amici nei campetti di periferia.

Prima di scendere in campo però si devono riprendere gli scarpini attaccati al chiodo per colpa della pandemia. In alternativa si possono cercare online dei nuovi modelli ideati per principianti e professionisti.

Le migliori marche disponibili hanno realizzato delle scarpe per ogni ruolo e tutti non vedono l’ora di vederle in azione. In questo articolo scopriremo cosa prevede la prossima stagione e dove si possono trovare le migliori scarpe da calcio in rete.

Quali novità riserva la stagione di calcio 2021/2022

Finalmente si ritorna a parlare di sport dopo l’avvento della pandemia e delle misure restrittive adottate per il suo contenimento. Nella prima fase sono state interrotte tutte le competizioni sportive ed è stato impedito anche alle persone comuni di praticare attività all’aria aperta o al chiuso. In estate sono ripresi i campionati, ma per evitare nuove ondate è stato impedito l’ingresso al pubblico.

Con la diffusione della campagna vaccinale ci sono stati numerosi tentativi per il tanto atteso ritorno alla normalità. Anche gli sport amatoriali di contatto sono ripartiti e finalmente molti appassionati sono tornati in campo per una partita amatoriale. Contemporaneamente si sono svolti anche gli Europei di calcio e per l’occasione sono stati riaperti anche gli stadi. Adesso le società sono in ritiro per preparare al meglio la prossima stagione e il calciomercato regna sovrano nelle principali testate giornalistiche sportive.

Il pubblico munito di green pass potrà accedere in numero limitato agli impianti e il campionato dovrebbe ripartire senza intoppi. Certo le insidie e l’incertezza che caratterizzano questo determinato periodo storico rendono complesso ogni progetto. Nessuna previsione può definirsi attendibile e per il momento non resta che sperare in un progressivo calo dei casi. In ogni caso il mondo del calcio ha stabilito un protocollo per poter garantire lo svolgimento di ogni competizione. Le società possono ricorrere infatti a delle strutture che consentono l’isolamento e il monitoraggio continuo della salute degli atleti.

Grazie a questi protocolli il mondo del calcio è riuscito a ripartire e la nuova stagione è pronta per riportare lo spettacolo nel cuore dei tifosi. La novità principale è l’introduzione della Conference League che è una nuova competizione ideata dalla UEFA che riunisce 32 squadre selezionate nelle federazioni inferiori insieme ai club eliminati nella fase a gironi dell’Europa League e nei preliminari della Chanmpions League.

Quali sono i nuovi modelli più attesi per gli amanti del calcio giocato

Gli atleti sono dunque pronti per tornare in campo. Finiti gli europei, terminate le agognate vacanze e archiviata la preparazione riparte finalmente la nuova stagione 2021/2022. I calciatori possono usufruire dei nuovi modelli di scarpe per driblare, passare e segnare. Le Adidas X Speedflow sono sponsorizzate da Leo Messi e sono le protagoniste di un divertente video girato dal team di Fùtbol Emotion.

Queste scarpe, scelte anche da Joao Felix, sono più moderne, comode e veloci rispetto ai modelli tradizionali. Sono perfette per la nuova generazione di calciatori che giocano un calcio più dinamico e coinvolgente. I materiali utilizzati sono molto più leggeri e per questo la scarpa risulta molto più comoda ed elastica. La tomaia è stata letteralmente rivoluzionata mentre la suola Speedframe è rimasta praticamente invariata. Questo modello rappresenta dunque un’evoluzione nel mondo dell’abbigliamento sportivo perché consentono all’atleta di sfruttare tutta la sua velocità.

Il segreto è rappresentato dalla collaborazione dei migliori calciatori del mondo che hanno fornito una consulenza accurata per la loro creazione. Le scarpe sono state lanciate sul mercato anche per festeggiare i 15 anni di sponsorizzazione che legano Leo Messi al noto marchio tedesco Adidas. Quest’edizione speciale è destinata ai veri intenditori che vogliono emulare il fuoriclasse argentino con un prodotto completo e all’avanguardia. Il modello è ovviamente disponibile su Fùtbol Emotion, il negozio online dedicato interamente al mondo dello sport.

Il catalogo propone numerosi modelli per tutte le esigenze ed è particolarmente adatto per i portieri che vogliono cambiare il proprio paio di guanti. Sono disponibili anche degli esperti in grado di proporre al cliente il modello migliore in base alle caratteristiche fisiche e il proprio ruolo in campo. Attualmente Fùtbol Emotion è il leader in Spagna e in Europa della vendita online di articoli sportivi e rappresenta una garanzia per tutti gli amanti di calcio.

Conclusione

La stagione di calcio 2021/2022 è pronta ad aprire i battenti e gli appassionati non vedono l’ora di tornare negli stadi per incitare i loro beniamini. Il piano vaccinale è stato concepito per traghettare i paesi coinvolti dalla pandemia verso la normalità e adesso tutti attendono solo di poter tornare a svolgere in tutta tranquillità un po’ di sport all’aria aperta. Chi negli scorsi mesi aveva pensato di appendere le scarpe al chiodo adesso può cercare online un nuovo modello.

