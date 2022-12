Qatar 2022, chi è Stephanie Frappart: il primo arbitro donna ai Mondiali

Costa Rica-Germania è stata testimone di una storica designazione: la francese è la prima donna di sempre ad arbitrare una partita della Coppa del Mondo.

Il primo Mondiale invernale della storia del calcio, ha portato con sé non poche polemiche riguardo l’inclusività, i diritti umani e la parità di genere ma, nonostante tutto, è stato testimone di un evento storico che determina i meriti sportivi di un arbitro donna e compie un nuovo passo verso l’uguaglianza.

Nel match tra Costa Rica e Germania, non c’è stata solo la clamorosa eliminazione dei tedeschi che, nonostante la vittoria per 2-4 contro un coriaceo Costa Rica, hanno dovuto abbandonare la competizione nella fase a gironi, ma anche la designazione della francese Stephanie Frappart.

Vista la valenza della partita, la designazione della Frappart prende ancor più valore ed è un premio alla carriera della francese.

Insieme a lei, la squadra arbitrale era composta da Neuza Back, Karen Diaz Medina e Kathryn Nesbitt.

Ma chi è Stephanie Frappart? L’arbitro francese, classe 1983, ha avuto una breve parentesi da calciatrice, ma già all’età di 13 anni decise di intraprendere la carriera di arbitro.

Il primo traguardo lo tagliò nel 2009 quando diventò ufficialmente arbitro internazionale FIFA e dopo tante esperienze nel panorama femminile, la Frappart riuscì a farsi notare per ottenere designazioni anche per le partite del calcio maschile.

Nel 2015 è protagonista in Ligue 2, mentre nel 2019 arriva la prima, storica, chiamata in Ligue 1 nella sfida tra Amiens e Strasburgo.

Proprio il 2019 è l’anno della consacrazione che avvierà la carriera della Frappart nel panorama europeo: in quello stesso anno venne chiamata per arbitrare la finale di Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea, mentre nel 2020 mette a referto la sua prima presenza in Champions League nel match tra Juventus e Dinamo Kiev.

Il curriculum, dunque, è di grande valenza e la scalata gli ha permesso di essere convocata per Euro2020, in qualità di quarto ufficiale, e un anno dopo (l’Europeo venne disputato nel 2021 a causa del Covid-19 ndr) al Mondiale.

Una parabola vincente, quella della Frappart, che sente il “peso” di essere stata la prima a cimentarsi sui campi più importanti del Mondo e proprio in occasione del Mondiale di Qatar 2022, affermò che la sua presenza poteva essere di ispirazione a centinaia di ragazze.

Qualcosa, di certo, si sta muovendo e intanto Stephanie Frappart ha realizzato il suo sogno: arbitrare la partita di un Mondiale di calcio, diventando la prima donna della storia a raggiungere questo traguardo