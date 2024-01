“Punti di penalizzazione in classifica”: è arrivata la sentenza della Federazione | Retrocessi in Serie B (quasi) matematicamente

Il “caso” Irpef fa tremare la Serie A con il rischio penalizzazione. Ecco cosa ha stabilito la Procura Federale.

I tifosi del Genoa erano più in apprensione di tutti per il caso Irpef, a causa di un iter tardivo da parte della proprietà di Zangrillo, che aveva sì pagato regolarmente quanto dovuto nei tempi previsti, salvo poi inviare la documentazione successivamente.

Il problema telematico che ha impedito al Grifone di rispettare i tempi imposti dalla normativa, era vero e avrebbe potuto essere sanzionato dalla Procura Federale o con una multa, oppure addirittura con una penalizzazione che avrebbe portato la squadra di Gilardino in zona retrocessione nella classifica di Serie A.

Niente di tutto questo, invece, nessuna nessuna penalizzazione in arrivo per il Genoa in merito al caso Irpef. Il procedimento sarà archiviato, come rivelato dall’ANSA. Ha vinto Alberto Zangrillo, dunque, che già la scorsa settimana si era pronunciato al riguardo.

“La società ha prodotto tutta la documentazione richiesta dagli organi federali – aveva spiegato il numero uno del Genoa -. Si sono celebrate formali audizioni e io personalmente ho avuto modo di confrontarmi, in vari momenti, con la massima autorità della Procura Federale”. Come di suol dire, caso chiuso.

Bufera in Premier

Per la Serie A, anche i ricchi piangono, si allarga invece il caso penalizzazioni in Inghilterra, proprio nel campionato più blasonato, seguito e apprezzato al mondo. Non solo l’Everton è invischiato in questa storia. Il club di Liverpool è stato già sanzionato con un pesantissimo -10 in classifica in quanto da un’indagine svolta riguardante il periodo dalla stagione 2019/2020 fino alla 2022/2023, incluse anche altre stagioni.

I Toffees si difendono andando all’attacco, sicuri di un’evidente carenza nelle regole stabilite dalla Premier League. Che non avrebbe linee-guida chiare che impediscano a un club di essere sanzionato per presunte violazioni in periodi finanziari che sono già stati soggetti a sanzione, a differenza di altri organi di governo. Per questo ha deciso di ricorrere in appello.

Il caso si allarga

Non solo Everton, però. Anche il glorioso Nottingham Forest, infatti, deferito a una commissione indipendente per una presunta violazione del FPF inglese. Come riportato dai tabloid d’Oltremanica, la Premier League ha aperto una indagine anche sui Tricky Trees, colpevoli secondo le accuse di aver violato le regole finanziarie della regola registrando perdite a bilancio superiori a quanto consentito nell’ultimo triennio.

A differenza dell’Everton, il Nottingham pare più collaborazione, anche se la sua presa di posizione è stata ratificata da un comunicato ufficiale. “Il Nottingham Forest prende atto della dichiarazione della Premier League in cui si conferma che il club è stato accusato oggi di violazione delle regole di redditività e sostenibilità della lega – si legge in uno stralcio della nota – il club intende continuare a collaborare e confida in una soluzione rapida ed equa”. Basterà per evitare penalizzazioni? Ai posteri l’ardua sentenza.