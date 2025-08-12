PSG-Tottenham: Supercoppa UEFA 2025 in diretta live TV e streaming

Psg - Tottenham

Il Bluenergy Stadium di Udine sarà il teatro della sfida che assegnerà il primo trofeo continentale della stagione 2025/26. Di fronte, due club dal grande prestigio internazionale: il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League e autore di uno storico Treble (campionato, coppa nazionale e coppa europea), e il Tottenham Hotspur, che dopo aver conquistato l’Europa League cerca ora di aggiungere un nuovo titolo alla propria bacheca.

Dove vedere PSG-Tottenham in diretta TV e streaming

La finale sarà trasmessa in esclusiva su Sky, con diretta sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In streaming sarà possibile seguire l’evento su Sky Go, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati tramite app su smart TV, computer, smartphone e tablet.

In alternativa, sarà possibile guardare il match su NOW, attivando il Pass Sport, fruibile sia da TV di ultima generazione che da dispositivi mobili.

La telecronaca ufficiale con seconda voce sarà comunicata da Sky nei prossimi giorni.

Orario e sede della finale

La Supercoppa UEFA tra PSG e Tottenham si disputerà mercoledì 13 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 21:00. Lo scenario sarà il rinnovato Stadio Friuli di Udine, impianto scelto dall’UEFA per ospitare questo prestigioso appuntamento.

Come arrivano le due squadre alla sfida

Il PSG di Luis Enrique si presenta con una rosa ulteriormente rinforzata dopo una stagione trionfale, che però si era chiusa con l’amara sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. In estate sono arrivati colpi di peso come il portiere Lucas Chevalier e il difensore Illia Zabarnyi, per un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro. La squadra ha mostrato grande solidità nei test estivi, con vittorie nette contro Real Madrid (4-0) e Bayern Monaco (2-0), ma ha ceduto 3-0 al Chelsea nell’ultima uscita.

Il Tottenham, invece, ha cambiato guida tecnica salutando Ange Postecoglou e affidandosi a Thomas Frank. Il club londinese ha dovuto incassare due colpi pesanti: l’addio del capitano Heung-min Son e l’infortunio grave al ginocchio di James Maddison, che resterà fuori a lungo. La preparazione estiva è stata altalenante, con un pareggio contro il Newcastle, una vittoria contro l’Arsenal e un pesante 4-0 subito dal Bayern Monaco pochi giorni fa.

Statistiche recenti

PSG : 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, 12 gol segnati e solo 3 subiti, con 3 match finiti over 2,5 gol.

: 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, 12 gol segnati e solo 3 subiti, con 3 match finiti over 2,5 gol. Tottenham: 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare, 4 gol fatti e 7 incassati.

La finale promette spettacolo: il PSG parte favorito grazie alla qualità offensiva e alla maggiore continuità di rendimento, ma il Tottenham, forte di una solida organizzazione tattica, cercherà di sorprendere i francesi e alzare la seconda coppa europea consecutiva.