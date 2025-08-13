PSG-Tottenham in diretta live TV e streaming [Supercoppa UEFA 2025]

Psg - Tottenham

Il Bluenergy Stadium di Udine sarà il teatro della sfida che assegnerà il primo trofeo continentale della stagione 2025/26. Di fronte, due club dal grande prestigio internazionale: il Paris Saint-Germain, fresco vincitore della Champions League e autore di uno storico Treble (campionato, coppa nazionale e coppa europea), e il Tottenham Hotspur, che dopo aver conquistato l’Europa League cerca ora di aggiungere un nuovo titolo alla propria bacheca.

PSG-Tottenham, finale europea ad alta tensione a Udine: fuori Donnarumma, addio Son, città blindata

La prima grande notte europea della stagione è pronta a infiammare Udine. Mercoledì 13 agosto, lo stadio friulano ospiterà la finale continentale tra Paris Saint-Germain e Tottenham, due squadre arrivate all’atto conclusivo dopo percorsi trionfali. I francesi di Luis Enrique hanno dominato la finale di Champions League a Monaco di Baviera il 31 maggio, schiantando l’Inter con un perentorio 5-0. Gli inglesi di Thomas Frank hanno invece alzato l’Europa League il 21 maggio a Bilbao, battendo il Manchester United 1-0.

Il PSG si presenterà senza Gianluigi Donnarumma, escluso dai convocati. Il rapporto tra il portiere e il club è ormai ai minimi storici, con il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 che ha aperto scenari di mercato in Premier League: Chelsea, Manchester United e Manchester City sono alla finestra. A difendere la porta ci sarà Chevalier, arrivato dal Lille. Un’assenza pesante, considerando le parate decisive di Donnarumma contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal nella cavalcata europea dello scorso anno.

Il Tottenham, invece, deve dire addio alla sua bandiera: Heung-min Son ha salutato tra le lacrime per trasferirsi in Major League Soccer, al Los Angeles FC. In campo ci sarà Guglielmo Vicario, friulano e vice di Donnarumma in Nazionale, grande protagonista nella finale di Europa League.

Udine si prepara con massime misure di sicurezza: la partita è considerata ad alto rischio dalle autorità italiane e internazionali. Il questore Pasquale Antonio De Lorenzo ha ottenuto un contingente di circa mille agenti, di cui oltre 600 provenienti da fuori regione, per garantire ordine pubblico e sicurezza.

Il calcio d’inizio di PSG-Tottenham è fissato per le 21:00. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now.

Dove vedere PSG-Tottenham in diretta TV e streaming

La finale sarà trasmessa in esclusiva su Sky, con diretta sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In streaming sarà possibile seguire l’evento su Sky Go, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati tramite app su smart TV, computer, smartphone e tablet.

In alternativa, sarà possibile guardare il match su NOW, attivando il Pass Sport, fruibile sia da TV di ultima generazione che da dispositivi mobili.

La telecronaca ufficiale con seconda voce sarà comunicata da Sky nei prossimi giorni.

Orario e sede della finale

La Supercoppa UEFA tra PSG e Tottenham si disputerà mercoledì 13 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 21:00. Lo scenario sarà il rinnovato Stadio Friuli di Udine, impianto scelto dall’UEFA per ospitare questo prestigioso appuntamento.

Come arrivano le due squadre alla sfida

Il PSG di Luis Enrique si presenta con una rosa ulteriormente rinforzata dopo una stagione trionfale, che però si era chiusa con l’amara sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea. In estate sono arrivati colpi di peso come il portiere Lucas Chevalier e il difensore Illia Zabarnyi, per un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro. La squadra ha mostrato grande solidità nei test estivi, con vittorie nette contro Real Madrid (4-0) e Bayern Monaco (2-0), ma ha ceduto 3-0 al Chelsea nell’ultima uscita.

Il Tottenham, invece, ha cambiato guida tecnica salutando Ange Postecoglou e affidandosi a Thomas Frank. Il club londinese ha dovuto incassare due colpi pesanti: l’addio del capitano Heung-min Son e l’infortunio grave al ginocchio di James Maddison, che resterà fuori a lungo. La preparazione estiva è stata altalenante, con un pareggio contro il Newcastle, una vittoria contro l’Arsenal e un pesante 4-0 subito dal Bayern Monaco pochi giorni fa.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3)

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Tottenham (4-2-3-1)

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Pape Sarr; Brennan Johnson, Richarlison, Kudus

Pronostico

Il PSG arriva a questa finale con un attacco in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa e con un organico di altissimo livello, anche se la scelta di escludere Donnarumma resta un’incognita. Il Tottenham, pur privo di Son, ha dimostrato solidità e può contare su un Vicario molto motivato a giocare davanti al pubblico friulano. La partita si preannuncia equilibrata e intensa, ma i parigini sembrano avere le armi per imporsi: probabile vittoria del PSG con entrambe le squadre a segno.

Statistiche recenti

PSG : 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, 12 gol segnati e solo 3 subiti, con 3 match finiti over 2,5 gol.

: 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, 12 gol segnati e solo 3 subiti, con 3 match finiti over 2,5 gol. Tottenham: 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare, 4 gol fatti e 7 incassati.

La finale promette spettacolo: il PSG parte favorito grazie alla qualità offensiva e alla maggiore continuità di rendimento, ma il Tottenham, forte di una solida organizzazione tattica, cercherà di sorprendere i francesi e alzare la seconda coppa europea consecutiva.