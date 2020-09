PSG: positivi al Coronavirus anche Icardi e Marquinhos

Coronavirus, altre brutte notizie giungono dalla Francia: dopo Neymar, Paredes e Di Maria contagiati anche Navas, Icardi e Marquinhos. Ancora positivo il portiere del Marsiglia, Mandanda.

Archiviata la finale di Champions League perduta lo scorso 23 agosto contro il Bayern Monaco e in attesa di tornare in campo in Ligue 1, il Paris Saint Germain è costretto a fare i conti con le positività al Coronavirus di Neymar, Paredes, Di Maria, Navas, Icardi e Marquinhos. I primi tre erano risultati positivi al Covid-19 dopo il rientro dalle vacanze passate ad Ibiza. I test medici hanno infatti accertato le loro positività e ora si attende che i successivi tamponi diano esito negativo.

Qualche ora più tardi rispetto al brasiliano e i due argentini, anche il portiere costaricano e i due ex Serie A sono stati sottoposti a tampone. Anche per loro, rientranti da qualche giorno di relax passato in Spagna, i test hanno dato purtroppo esito positivo. Alla luce di queste brutte notizie, rischia quindi di saltare la sfida di campionato con il Lens in programma il prossimo 10 settembre.

Lontano dalla realtà parigina, ma pur sempre all’interno di quella riguardante il massimo campionato francese, è giusto sottolineare la nuova positività al Coronavirus di Steve Mandanda. Il portiere dell’Olympique Marsiglia, dopo esser risultato positivo lo scorso 18 agosto, pare aver contratto nuovamente il virus. Attualmente in ritiro con la nazionale francese per via del doppio impegno di Nations League contro Svezia e Croazia, l’estremo difensore classe ’85 non prenderà ovviamente parte ad entrambi i match.

Al momento la gara con gli svedesi, in programma domani, sembra non essere a rischio, ma la paura che il portiere dell’OM abbia potuto contagiare anche gli altri componenti del gruppo è veramente tanta. Speriamo non giungano notizie di questo tipo nei prossimi giorni.

