PSG-Neymar, finisce malissimo: già assegnata la maglia numero 10 | Nuovo re a Parigi

La nuova era del Paris Saint-Germain è iniziata: Messi e il brasiliano appartengono al passato, ecco chi indosserà l’ambito numero 10.

Due giornate di campionato ed appena due punti in classifica. Con nessun gol segnato su azione. Tutto si può dire meno che la nuova era del Paris Saint-Germain e contestualmente la gestione Luis Enrique siano iniziati forte. E pensare che il calendario delle prime due giornate di Ligue 1 non era avverso, dal momento che i pluricampioni di Francia avrebbero dovuto fare un sol boccone di Lorient e Tolosa.

Due squadre di centroclassifica sulla carta con poche speranze di uscire indenni dallo scontro con i titani del Parco dei Principi. La realtà è però stata ben diversa, anche perché di titanico il nuovo PSG ha per il momento molto poco. Anzi, dopo lo 0-0 interno al debutto, contro i detentori della Coppa di Francia c’è stato bisogno del ritorno del figliol prodigo Kylian Mbappé, a segno su rigore per l’illusorio vantaggio prima che un altro penalty, trasformato nel finale da Aboukhlal, fissasse il più inatteso dei pareggi.

Mbappé, entrato in avvio di ripresa al posto di Lee, ha subito cambiato volto alla propria squadra, procurandosi e trasformando la massima punizione che non è però bastata a Luis Enrique per festeggiare il primo successo sulla panchina del Paris. A rovinare tutto è stato un fallo in area di Hakimi nei minuti finali, ma è chiaro che i problemi del PSG sono ben altri. Goncalo Ramos è infatti al momento un pesce fuor d’acqua in attacco e non è mai riuscito a spaventare il portiere 18enne del Tolosa Restes. Insomma, per essere ottimisti potrebbe non bastare il fatto che già dalla prossima partita Mbappé e Ousmane Dembélé completeranno l’attacco titolare.

Il fantasma di Leo Messi sembra agitare ancora l’ambiente parigino e non solo perché la Pulce, conquistando la Leagues Cup con l’Inter Miami, è diventato il giocatore con più trofei vinti nella storia del calcio. L’addio del campione del mondo in verità non ha lasciato troppi rimpianti nella tifoseria del Paris, ma vedere partire anche Neymar nella stessa sessione di mercato allunga più di qualche ombra sul futuro prossimo a grandi livelli.

PSG, via al nuovo corso: la 10 di Neymar va a Dembélé

Sulla carta il progetto del presidente Al Khelaifi è quello di puntare all’agognata Champions League all’insegna di un progetto più sostenibile e soprattutto senza stelle “viziate”. Il compito di guida è affidato a Mbappé, almeno in attesa di capire come finirà l’intrigo dell’estate perché quel contratto in scadenza tra 10 mesi è sempre lì a far paura. Quel che è certo è che l’arrivo al Parco dei Principi di Dembélé sembra avere dato nuove motivazioni al campione del mondo 2018, che non vede l’ora di giocare fianco a fianco con il suo grande amico. Diverso, tuttavia, pare essere il parere di buona parte della tifoseria, piuttosto basita anche per una decisione piuttosto sorprendente assunta da società e staff tecnico.

Dembélé infatti è il nuovo numero 10 del PSG. In fondo si tratta di una decisione piuttosto “telefonata” dal momento che il francese ha preso il posto di Neymar non solo numericamente, ma anche come posizione sul campo, finendo quindi per ereditare anche la maglia del brasiliano sfarzosamente approdato all’Al Hilal. Detto questo lo shooting fotografico pubblicato sui canali social del PSG nel quale l’ex Barcellona mostra con orgoglio la propria nuova maglia non ha riscosso particolari consensi presso i tifosi del Paris.

PSG, i tifosi bocciano Dembélé: “Questa è la fine del club”

Il post sul profilo ufficiale X dei campioni di Francia è stato infatti tempestato di commenti critici di varia natura. Si passa da un emblematico “Neymar > Dembélé” a un assai più tranchant “Questa è la fine del club”. “Non sarà certo la prima maglia che comprerò” si legge ancora, insieme a un “Sarebbe stato meglio dargli la 23”, riferito al numero di maglia che Ousmane ha indossato al Barcellona.

Ora però la parola passerà al campo dove l’attaccante classe ’97, pagato 50 milioni, dovrà dimostrare di poter essere decisivo, come successo solo a tratti nei sei anni pieni di contrattempi passati a Barcellona. La palla passa quindi a Luis Enrique, che almeno a parole ha benedetto il nuovo corso sorvolando sulle coincidenze che hanno portato alle cessioni di Messi e Neymar, pilastri del triplete del Barça di Lucho 2015, a favore dell’arrivo di Dembélé, sbarcato al Camp Nou proprio nell’estate 2017, quella dell’addio di Luis Enrique. “L’addio di Neymar rende felici tutti” ha chiosato l’ex ct della Spagna. Tranne, evidentemente, i tifosi social…