PSG-Milan 3-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Risultato pesante. Abbiamo fatto ciò che era stato preparato, ma loro sono stati più bravi tecnicamente di noi”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta per 3-0 contro il PSG allenato da Luis Enrique.

Così il tecnico rossonero analizza la sconfitta: “: “È un risultato pesante. Credo che la squadra abbia fatto tutto quello che doveva fare, ma dal punto di vista tecnico si doveva fare una partita migliore. Loro hanno fatto meglio tecnicamente di noi, sfruttando le occasioni”.

Il Milan comunque deve fare meglio durante le partite. La squadra deve migliorare e può farlo, ma serve di più, molto di più.

Ora sarà importante pensare alla partita con il Napoli, la quale sarà molto difficile da giocare, contro una grande squadra.

Il girone non è ancora finito, Ci sono 9 punti a disposizione. Saranno fondamentali le prossime partite contro PSG, Newcastle e Borussia Dortmund.

In vista della prossima gara contro i Parigini, si esprime così il tecnico rossonero: “Dobbiamo portarci la consapevolezza che se giochiamo in un certo modo possiamo essere al livello del PSG”.

Tatticamente oggi la squadra, specialmente nel primo tempo ha fatto quello che poteva fare e quello che aveva preparato, ma non è bastato. Tecnicamente gli avversari sono stati più bravi e questo gli va assolutamente riconosciuto.

Pioli parla anche dell’infortunio di Jovic, durante il riscaldamento: “Ha sentito qualcosina all’adduttore. Recupera per Napoli? Non lo so, non ho parlato ancora né con lui e né con il dottore”.

La sconfitta del Newcastle contro il Borussia Dortmud tiene ancora aperta la qualificazione, ma come spiegato dal tecnico ex Inter e Lazio, dovranno essere i rossoneri a migliorare la loro classifica, senza sperare nei risultati delle altre.