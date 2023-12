“Provo dolore ogni giorno, mi voglio ritirare”: anche Sinner non ci può credere, si ferma da giovanissimo | Carriera distrutta

Brutta storia per uno degli avversari di Jannik Sinner, alle prese con un infortunio che non lo lascia in pace un attimo. Lo sfogo fa riflettere.

In un crescendo rossiniano, siamo “quasi” allo zenit. Il 2023 di Jannick Sinner si è chiuso in bellezza. Il principale alfiere azzurro che ha dato scacco matto a Djokovic e alla Serbia, prima di regalare il punto decisivo contro l’Australia per la conquista della Coppa Davis, si è aggiudicato il “Fan’s Favourite Atp Award”, il premio del giocatore più amato dai tifosi di tutto il mondo. Non solo.

I suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, hanno conquistato il riconoscimento di coach dell’anno assegnato dall’ATP, provocando due sentiment contrapposto: la gioia per l’ennesimo riconoscimento del lavoro azzurro. E le ire di Nole Djokovic.

Il numero 1 del mondo non è stato affatto d’accordo con l’assegnazione del premio di “Coach of the Year” ed ha esternato il suo malumore con una storia social al vetriolo: “Congratulazioni a Darren e Simone per la grande stagione con Jannik – posta il serbo – Goran, immagino che dovremmo vincere tutti e quattro gli Slam affinché tu possa forse, solo forse, essere considerato allenatore dell’anno. Chiudere l’anno da numero 1 del mondo, vincere tre tornei del Grande Slam e la Finals, fare la storia di questo sport non è sufficiente, mio caro allenatore”.

Al di là dei record di Nole, comunque, è stato l’anno di Sinner, che ha chiuso il 2023 diventando “Amico della Formula 1”, una sorta di testimonial del circuito per il 2024: sarà presente in alcuni Gran Premi e interagirà con i tifosi.

Una triste storia

La triste storia riguarda uno degli avversari di Sinner, Nick Kyrgios, tennista australiano di origini greche e malesi, classe 1995, considerato uno dei talenti migliori di quelli della sua generazione. Peccato che non giochi da giugno, dal torneo di Stoccarda.

Nel podcast On Purpose si intuisce che l’infortunio è molto più grave del previsto: si parla addirittura di ritiro. “Ho ancora tanto da dare – ha spiegato Kyrgios – ma, non mi sento di poter giocare ancora a lungo. Sono esausto, mi sento esaurito, ho già subito tre operazioni nella mia carriera”.

Kyrgios non è Nadal

Deve essere frustrante convivere con gli infortuni, per informazioni chiedere a Rafa Nadal, pronto all’ennesimo rientro. Ma Kyrgios non è Nadal. “Ho 28 anni e quello che ho sempre desiderato è mettere su famiglia, non provare dolore ogni giorno. Ogni giorno quando mi alzo, sento dolore quando cammino”. L’australiano salterà anche il primo master del 2024, tra l’altro quello casalingo, ma il podcast è anche l’occasione per continuare a criticare aspramente sulla parità salariale tra uomini e donne.

Intendiamoci, nessun discorso contro le donne, è una polemica (forte) contro il sistema: “Ho giocato quattro ore agli Australian Open, poi Svitolina è entrata sullo stesso campo, ha giocato circa 40 minuti e siamo stati pagati entrambi allo stesso modo”.