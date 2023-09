Prova ad allenarti con la squadra: clamoroso Eden Hazard | Prova a ripartire da qui

L’ipotesi ritiro è sempre percorribile per Eden Hazard, ma il fantasista belga potrebbe tornare sui suoi passi, pensando ai prossimi Europei coi Diavoli Rossi.

Ritiro di fatto e ritiro in essere. A carriera di Eden Hazard, fin lì importante, s’è fermata di fatto a Madrid, dove è stato per quattro anni, di fatto a percepire uno stipendio enorme, una delle spese più folli di Florentino Perez, senza dare nulla in cambio.

Dal quando si è svincolato da Madrid il suo nome è rimbalzato un po’ qua e un po’ là, senza che nessuno affondasse il colpo, per due ordini di motivi. Il primo va sicuramente rintracciato nella sua condizione fisica, praticamente è fermo da quattro anni.

Il secondo è quello di voler smettere con il calcio giocato, che gli ha dato fama, soldi e potere, ma a tempo determinato: troppo poco per un talento cristallino. Ma c’è qualcosa e qualcuno che potrebbe fargli cambiare idea.

Quel qualcosa si chiama Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, una fase finale in cui tutto lascia presagire che il Belgio ci sarà. Quel qualcuno potrebbe arrivare dal calciomercato.

Eden Hazard e il ritorno in patria. Ma…

Nel corso dei mesi estivi il nome di quel centrocampista offensiva rapido (un tempo) ma molto tecnico (tutt’ora) dotato di fondamentali che gli permettono di saltare sistematicamente il primo avversario, è stato accostato al campionato che lo ha visto esplodere: la Ligue 1.

Nizza, Marsiglia ma soprattutto il Lille, la squadra che lo ha strappato dal Belgio vincendo la concorrenza di Standard Liegi e Anderlecht e con la quale si è messo in mostra, si sono interessate al giocoliere di La Louvière, classe 1991.

Eden Hazard, un’altra via percorribile

Il fantasista belga potrebbe imitare Jessie Lingard che, proprio come Hazard è rimasto senza squadra ma ha deciso di volare in Arabia da Steven Gerrard, in prova con l’Al-Ettifaq per un mese. Come riportano dai media britannici, l’ex centrocampista del Manchester United sarà valutato attentamente dal club, che deciderà in un secondo momento se offrirgli o meno un contratto.

La stessa cosa potrebbe accadere per Eden Hazard. Il centrocampista offensivo si sarebbe fatto convincere a provare l’esperienza saudita e con il suo agente sta pensando di fare un provino e poi decidere se rimanere a giocare (a quel punto per entrare nella lista dei convocati per l’Europeo) oppure ritirarsi una volta per tutte.