Proprio come Bremer: la Juve lo “ruba” all’Inter | Regalo di Capodanno

La Juve sarebbe pronta a un altro colpo alla Bremer. Prova a soffiare a gennaio un giocatore su cui da tempo c’è l’Inter.

Non il primo caso, non sarà nemmeno l’ultimo. Ormai il derby d’Italia si gioca puntualmente in campo ogni anno, la sensazione è che stavolta ci sarà in palio lo scudetto nella sfida di ritorno del Meazza. Ma la super sfida tra Juventus e Inter si gioca praticamente a ogni sessione di mercato.

Lo sgarbo più grande, nell’estate del 2022, quando Gleison Bremer aveva già comunicato al Torino che sarebbe andato via prima della scadenza del contratto, ma sembrava destinato ad approdare all’Inter: c’era la volontà della società nerazzurra, la disponibilità del Torino e il desiderio del difensore di misurarsi a un livello più alto.

Sembrava tutto fatto, poi lo sguardo accattivante della storia, un ammiccamento che convinse il difensore brasiliano, che tra l’altro ha appena rinnovato per altre due stagioni con i bianconeri, a dare il due di picche alla Beneamata.

Con 41 milioni di euro più sette di bonus, Bremer ha preferito restare a Torino, cambiando colori: dal granata al bianconero. Una stagione dopo, però, arriva l’1-1 (guarda caso il risultato dello Stadium di questo campionato), è l’Inter a rendere pan pe focaccia alla Juventus.

V per vendetta

Sì perché questa estate la Juventus, all’improvviso, ha provato a soffiare Frattesi all’Inter. Carnevali e Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo, avevano incontrato Calvo e Manna, non solo per parlare di Berardi, ma anche di Frattesi. L’incontro ci fu, e sembrava pure andato bene.

Ma l’incontro di Marotta e Ausilio, una cena infrasettimanale nella calda estate di Frattesi, fu più fruttuoso, tolse definitivamente dalla corsa al centrocampista Azzurro Roma e Napoli, alla fine anche la Juve, in quanto Frattesi aveva occhi e orecchie solo per l’Inter. Chissà se l’ex centrocampista del Sassuolo rifarebbe la stessa scelta, visto che con Inzaghi sta giocando col contagocce. Tant’è.

Un nuovo derby d’Italia all’estero.

La sfida Juventus-Inter sul mercato torna in hype per un giocatore che da mesi deve venire in Italia: Tiago Djalò, duttile difensore della nazionale portoghese in forza al Lille, a cui già ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

Il classe 2000 di Amadora da tempo è nei radar di Marotta, un uomo mercato sempre attento ai parametri zero. La corte dell’Inter risale praticamente all’indomani dell’infortunio alla spalla di Pavard. Ma vuoi per un motivo (ingaggio) vuoi per un altro (l’infortunio di Cuadrado e la virata su Buchanan) l’affare Djalò all’Inter sembra essersi arenato. Un lasso di tempo che è servito a Giuntoli per chiedere info, preambolo a un difficile ma possibile Bremer-bis.