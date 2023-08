Pronto Cristiano, ce lo vendete? Florentino telefona a Giuntoli: trattativa partita nella notte

A poche ore dal via della stagione il Real Madrid è alle prese con un gravissimo infortunio: pronta una soluzione d’emergenza.

La storia del calciomercato, si sa, è fatta anche di svolte improvvise e inattese. Oltre che di sliding doors, di trattative che per una squadra sono saltate per puri dettagli, finendo per spianare la strada a una concorrente che magari fino a quel momento aveva battezzato ipotesi completamente differenti.

Gli esempi sarebbero tanti. Cosa sarebbe successo, ad esempio, se l’Inter non avesse bocciato Michel Platini a causa della pubalgia? Le Roi ha poi fatto la storia del calcio mondiale, oltre che con la Francia, anche e soprattutto con la maglia della Juventus. O ancora che piega avrebbe preso il Milan di Sacchi se la “tumultuosa” trattativa con lo Sporting per assicurarsi Frank Rijkaard non si fosse conclusa felicemente?

Oltre agli imprevisti, però, a orientare la storia del mercato sono spesso anche gli infortuni. Da affari che saltano già durante le visite mediche a giocatori che non sono mai riusciti ad esprimersi al meglio nel club che li aveva acquistati proprio a causa di brutti incidenti. Per il primo caso si pensi a Rabah Madjer, il “tacco di Allah”, promesso sposo dell’Inter nell’estate 1988, ma stoppato proprio durante le visite.

I nerazzurri ripiegarono su Ramon Diaz e andò comunque benissimo visto che l’attaccante argentino in coppia con Aldo Serena fu tra gli artefici principali dello scudetto dei record. Regolarmente arruolato invece per il Real Madrid è invece Thibaut Courtois, in forza ai Blancos dal 2018 e già pluridecorato. La stagione 2023-’24 del portiere belga, tuttavia, sarà condizionata dal gravissimo infortunio al ginocchio subito a pochi giorni dall’inizio della Liga.

Courtois ko, Real Madrid a caccia di un portiere: idea Szczesny

Un banale movimento in allenamento a due giorni dal match contro l’Athletic ha infatti procurato all’ex Atletico Madrid e Chelsea la rottura parziale del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo stop non sarà inferiore ai sei mesi, pertanto il Real Madrid è pronto a rituffarsi sul mercato. Nonostante la fiducia di Carlo Ancelotti e del club nei confronti del Andriy Lunin sia infatti massima, non è pensabile affidarsi solo al giovane ucraino per gran parte di una stagione nella quale già i Blancos dovranno fronteggiare le conseguenze dell’addio di Karim Benzema. Ecco allora che uno dei possibili candidati per la sostituzione di Courtois è uno dei migliori portieri della Serie A.

Si tratta di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus dalla stagione 2017-’18. Il sondaggio effettuato dal club di Florentino Perez per il polacco non rappresenta certo una sorpresa e non solo perché Szczesny era già stato accostato in estate al Bayern Monaco, a propria volta a caccia di un portiere che dia certezze alla luce delle precarie condizioni di Manuel Neuer. L’interesse dei tedeschi per l’ex Roma è poi decaduto, mentre il Real Madrid potrebbe presto presentare un’offerta vera e propria alla Juventus per Szczesny.

Juventus, futuro in bilico per Szczesny: tutti gli scenari

Il polacco non sarebbe comunque al primo posto della lista del Real, che comprende anche il marocchino del Siviglia Yassine Bounou, tra i migliori portieri del Mondiale 2022 proprio insieme a Szczesny, oltre agli spagnoli David De Gea e Kepa Arrizabalaga, il primo epurato dal Manchester United dopo l’arrivo di Onana, il secondo non incedibile per il Chelsea. Sullo sfondo il possibile e clamoroso ritorno al Bernabeu di Keylor Navas.

In casa Juventus, si sa, non esistono incedibili. Szczesny è uno dei giocatori più pagati della rosa bianconera ed è sotto contratto fino al 2025. Per il momento l’ipotesi rinnovo è congelata, quindi potrebbe essere questa l’estate giusta per un eventuale addio anche alla luce del fatto che, senza Coppe europee, ad Allegri potrebbe bastare la presenza di Mattia Perin.