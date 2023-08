Pronto, ci date Samardzic? Inter su tutte le furie: provano a rubare il colpo

Lo stallo della trattativa tra l’Inter e Samardzic apre dubbi e ipotetici inserimenti di disturbo per il centrocampista dell’Udinese.

In questo pazzo calciomercato dopo gli arabi la stanno facendo da padrone, capita che neanche il superamento delle rituali visite mediche è sintomo di annuncio.

Prendete Samardzic: accordo trovato, almeno sulla carta, affare fatto. O così si credeva. Invece ecco che tutto torna in ballo. Il talento dell’Udinese lascia Milano e torna in Friuli, senza sapere ancora che ne sarà di lui.

La trattativa si muove su un crinale pericoloso, il passaggio della procura da Pimenta alla L10S Sports ha rimescolato le carte, con il padre del giocatore Mladen Samardzic che ha avanzato richieste più sostanziose all’Inter sia sulle commissioni sia sull’ingaggio. Ovviamente l’Inter non ci sta. Da qui l’inevitabile blocco della trattativa.

Un blocco doppio, dal momento che si ferma anche la contropartita dell’Inter all’Udinese, oltre che il cash: Fabbian, talento della Beneamata, reduce da una stagione da urlo tra i cadetti con la Reggina.

Anche il centrocampista di Camposampietro, proprio come Samardzic non sa dove giocherà nella settimana che si concluderà con la prima giornata di Serie A.

Una situazione difficile

L’Inter, ovviamente, non hanno intenzione di fare ulteriori passi in più, possono aspettare qualche giorno, non di più altrimenti daranno l’affare per chiuso. In senso negativo, naturalmente.

Uno stallo comunque pericoloso, perché l’inserimento di qualche competitor potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola. Il West Ham, secondo il Corsport, starebbe monitorando la situazione prima di compiere una mossa ufficiale. West Ham ok, ma non ci sono solo gli Hammers.

Colpo gobbo

Ci sarebbe anche la Juve, ora che ha quasi terminato la fase delle cessioni degli esuberi. I bianconeri vorrebbero compiere il colpo gobbo: soffiare Samardzic all’Inter e, magari, accontentare il più possibile un’Udinese alquanto irritata per questa situazione. Il campionato, d’altronde, è dietro l’angolo è servono certezze un po’ da tutte le parti.

L’Inter se non avrà risposte confortanti bloccherà la cessione di Sensi, Lazar Samardžić attualmente vuole solo che i problemi con l’Inter si risolvano e possa essere ufficializzato l’affare. Ma se così non fosse, Juve e West Ham potrebbero approfittarne, alzando la posta in palio e rasserenando un’Udinese che non ha nessuna voglia di tenere il nazionale serbo (nato a Berlino e con il doppio passaporto) contro voglia. Un bell’intrigo tutto da seguire a pochi giorni dal campionato.