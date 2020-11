Pronostico Zenit-Lazio, 04-11-2020, 3^ giornata UEFA Champions League

E’ una Lazio in ripresa quella che affronta il nuovo impegno internazionale.

Mercoledì 4 Novembre, ore 18:55, 3^ giornata del gruppo F della UEFA Champions League, la banda di Simone Inzaghi va a far visita allo Zenit di San Pietroburgo, allenato da Sergej Semak.

Probabili formazioni Zenit-Lazio.

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos; Barrios; Erokhin, Kuzyaev, Wendel, Driussi; Dzyuba.



LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.

Pronostico e migliori quote Zenit-Lazio.

Pronostico particolare da formulare.

Le due squadre hanno in comune il fatto di star recuperando terreno nei rispettivi campionati.

Lo Zenit è Campione di Russia in carica ed attualmente secondo in campionato, dove ha vinto la 13esima giornata, in casa del Chimki, 0-2 deciso da un gol per tempo di Mostovoj ed Erokhin.

Le cose non vanno altrettanto bene in Champions, 2 sconfitte su 2, 1-2 alla prima in casa contro il Brugge e 2-0 in casa del Borussia Dortmund.

Sconfitta arrivata però solo dal 78′ in poi, con le reti di Jadon Sancho e del solito Erling Braut Haaland.

Biancocelesti che, di contro, dopo un pessimo inizio di campionato, han ripreso a macinare, con 2 vittorie di fila seppur stentate e in sofferenza.

Specie l’ultima, 3-4 in casa del Torino con l’ex Immobile su rigore e Caicedo in pieno recupero, a rimontare da 3-2 a 3-4 una partita incredibile.

In Champions il cammino dei capitolini è finora stato decente.

Bella vittoria alla prima, all’Olimpico successo 3-1 sul Borussia con il gol dell’ex Immobile, l’autorete di Hitz e a decidere Akpa Akpro, dopo il gol della bandiera giallonera, manco a dirlo, di Haaland.

Poi lo scorso turno pari 1-1 in casa del Bruges, vantaggio di Correa e pari di Vanaken, tutto nella ripresa.

Zenit e Lazio sono squadre simili.

Entrambe conciliano una buona propensione offensiva ad una fase difensiva ballerina e senza ordine e precisione.

Anche i bookmakers prevedono sostanziale equilibrio, Betclic quota 2.53 il segno 1 e 2.96.

Stante la situazione entrambe potrebbero andare in gol, giustappunto considerando le scarse solidità difensive.

1.67 per il GG, mentre volendo comunque considerare la qualità dell’organico dei biancocelesti, superiore a quello dei russi, abbiniamo il segno 2, combo GG+2 paga più di 5 volte la posta, sempre con Betclic.

Precedenti e statistiche Zenit-Lazio.

Sfida del tutto inedita.

