Pronostico Young Boys-Roma, 22-10-2020, 1^ giornata Europa League

Debutto europeo stagionale per la Roma di Paulo Fonseca che per la 1^ giornata del gruppo A di Europa League va a far visita allo Young Boys di Gerardo Seoane allo “Stade de Suisse” di Berna.

Giallorossi parsi in ripresa dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato, recuperando terreno con le vittorie di Udine e la prima in casa rifilando 5 reti al Benevento.

Inizio non male per lo Young Boys che in patria cerca il 4° scudetto di fila.

Probabili formazioni Young Boys-Roma

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Elia Meschack, Nsame. All.: Seoane.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Lo. Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

Pronostico e migliori quote Young Boys-Roma.

Pronostico non semplice.

Abbiamo da una parte gli svizzeri che vengono, come detto, da un buon inizio di campionato, e che han già calcato l’Europa in questa stagione.

Eliminati al 3° turno di qualificazione della Champions League dal Midtjylland-peraltro avversario dell’Atalanta che lo ha da poco sconfitto pesantemente nel girone.

Poi hanno eliminato il Tirana nei playoff di Europa League.

In campionato 2 vittorie e 2 pari su 4 partite.

Che tecnicamente sarebbe lo stesso trend dei giallorossi in Serie A, non fosse che il pari senza gol alla prima giornata a Verona è stato tramutato in 3-0 a tavolino dalla giustizia sportiva per la questione Diawara.

Dopo il pari 2-2 all’Olimpico contro la Juventus, 2 belle vittorie, a Udine e in casa contro il Benevento, nel segno di Pedro – in gol in entrambi i match – e di bomber Dzeko, autore di una doppietta contro i campani.

Le due squadre sostanzialmente si equivalgono e anche i bookmakers ne convengono, dando i giallorossi favoriti ma solo leggermente, 2.32 per il segno 2 contro il 2.97 per l’1 con Betclic.

Plausibile che le due formazioni ‘impattino’, anche se il segno X è molto ben quotato, a 3.67.

Possibile che la sostanziale equivalenza porti a non avere un numero elevato di gol, Un2.5 a 2.44, sempre Betclic.

Precedenti e statistiche Young Boys-Roma.

Sfida del tutto inedita.

Gli svizzeri hanno una tradizione casalinga favorevole contro le italiane, avendo vinto tutte e 3 le gare in casa contro formazioni nostrane.

L’ultima quasi 2 anni fà, 12 Dicembre 2018, ultima giornata del girone H di Champions, contro la Juventus di Max Allegri, già qualificata agli ottavi, perdente 2-1, doppietta di Hoarau e gol della bandiera di Dybala – autore anche della tripletta che all’andata aveva steso 3-0 gli svizzeri.

Buona anche la tradizione dei giallorossi contro svizzere, vinte 6 delle 11 sfide.

L’ultimo confronto 10 anni fà, vittoria 2-3 a Basilea, in Champions League, Menéz, Totti e Greco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS