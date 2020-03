Pronostico Valencia-Atalanta, 10/03/2020, ritorno ottavi Champions League

L’Atalanta gioca quella che, fino a questo momento, è la partita più importante della sua storia: al Mestalla affronta il Valencia nel ritorno degli ottavi di Champions League.

All’andata la vittoria finora più larga e prestigiosa in ambito internazionale per la Dea, il netto 4-1 a San Siro per la banda di Gasperini su quella di Celades.

Netto 4-1, doppietta di Hateboer ad aprire e chiudere le marcature orobiche, in mezzo il capolavoro di Ilicic e la rete di Freuler.

Poi qualche disattenzione nel finale ha rischiato di compromettere il risultato, con il Valencia in gol con Cheryshev e con altre occasioni non sfruttate.

Al Mestalla si gioca a porte chiuse, ovviamente sempre causa emergenza coronavirus.

Probabili formazioni Valencia-Atalanta

VALENCIA (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

Pronostico e migliori quote Valencia-Atalanta

Orobici che arrivano a questo match apparentemente in buone condizioni, perché il fatto di non giocare dal 1° Marzo potrebbe essere un vantaggio, nell’essere più riposati degli avversari.

Dea reduce da 6 risultati utili di fila in gare ufficiali – in mezzo anche un amichevole.

Di cui 5 vittorie, 4 delle quali consecutive, fra le quali anche il 4-1 dell’andata.

L’ultima il netto 2-7 in casa del Lecce, tripletta di Zapata, poi Ilicic, l’ex di turno Muriel e Malinovskyj, ad aprrie l’autorete di Donati.

La banda di Celades è in condizioni ben differenti, molto meno in forma rispetto alla Dea.

Non perde da 2 partite adesso, nelle quali però ha sofferto, entrambe in Liga.

Stentata vittoria 2-1 in casa sul Betis, maturata nell’ultima mezz’ora, Gameiro, Parejo e Moròn Garçia in pieno recupero.

Poi Venerdì 6 Marzo nell’ultimo turno di campionato 1-1 in casa dell’Alaves, un gol per tempo, ospiti in vantaggio con Parejo intorno alla mezz’ora e poi il definitivo pari di Edgar Mendez.

Come detto orobici sicuramente messi meglio, dimostratisi superiori sul campo all’andata e decisamente più in forma.

Le quote dei bookmaker parlano di sostanziale equilibrio, con ospiti leggermente favoriti, 2.65 di Merkurwin, contro il 2.88 di Betclic per il segno 1.

Non è da escludere una prova d’orgoglio degli spagnoli, che potrebbero rendere difficile la vita della Dea.

Ma obiettivamente non è da escludere neanche un altro exploit degli orobici, che, ripetiamolo, arrivano al Mestalla freschi di 9 giorni di riposo.

Il Gol è dato a 1.39, sale di pochissimo, a 1.42, per l’Ov2.5, 1.53 la combo fra i due esiti.

Il pari con gol a 3.92, invece la vittoria orobica con gol a 3.33. Tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Valencia-Atalanta

Prima trasferta spagnola nella storia dell’Atalanta. Come anticipato all’andata fu trionfo a San Siro.

Valencia che dal canto suo di recente ha ospitato un’italiana, la Juventus lo scorso 19 Settembre 2018, 1^ giornata fase a gironi.

Vittoria 0-2 della Juve di Allegri al Mestalla contro il Valencia di Marcelino, doppietta di Pjanic, entrambe le reti su rigore, nel match di debutto internazionale in bianconero di Cristiano Ronaldo.

Debutto amaro per CR7, che subì addirittura la prima espulsione in carriera in una competizione UEFA, per aver strattonato i capelli di Murillo.

