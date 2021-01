Pronostico Udinese-Inter, 23-01-2021, 19^ giornata Serie A

Sarà un Sabato di campionato quantomeno strepitoso, caratterizzato dal duello a distanza fra le due milanesi per il Titolo d’Inverno.

Sabato 23-01-2021, ore 18, per la 19^ giornata – ultima d’andata- di Serie A, l’Inter di Antonio Conte va a far visita all’Udinese di Luca Gotti in una trasferta che è tutt’altro che da sottovalutare.

Stesso giorno e stessa ora, i cugini del Milan di Stefano Pioli affrontano, a San Siro, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in un derby lombardo che si preannunzia infuocato.

Un duello a distanza, insomma, che catalizza le attenzioni del Sabato di campionato e, in generale, dell’ultima di andata.

Duello che nel giro di pochi giorni si sposterà sul campo: Martedì 26 Gennaio le due milanesi si affrontano in un Derby -casa Inter-che vale il quarto di Finale di Coppa Italia.

Per il titolo d’Inverno al Milan basterebbe un pareggio contro l’Atalanta, a prescindere dal risultato di Udine.

I nerazzurri sono tuttavia lanciatissimi al titolo di Campioni d’Inverno dopo la bella vittoria nel Derby d’Italia di San Siro contro la Juventus.

Bianconeri nettamente sconfitti dall’ex Conte per 2-0.

‘Ex’ parola chiave, lo è anche il marcatore che ha sbloccato il match portando in vantaggio i nerazzurri.

Il cileno Arturo Vidal, che in un sol colpo segna il suo 1° gol in Serie A in nerazzurro nonché il suo 1° gol a San Siro in maglia Inter, e ancor più il suo 1° gol su azione con la nuova maglia, il tutto contro la sua grande ex.

Il raddoppio con il migliore in campo Nicolò Barella, a perfezionare una prestazione strepitosa-dopo l’assist per il primo gol-, che lo consacra leader del centrocampo nerazzurro.

Vittoria che ha ridato verve all’ambiente, dopo un solo punto nelle precedenti due partite di campionato.

Friulani che hanno a loro volta un motivo per lottare: quello di tenersi lontani il più possibile dalla zona retrocessione.

La banda di Gotti è reduce da un buon risultato, il pari 1-1 in casa l’Atalanta, nel recupero della gara che si doveva disputare a Dicembre ma fu rinviata per nubifragio.

Padroni di casa clamorosamente in vantaggio dopo soli 24 secondi con l’ex juventino Pereyra, poi il definitivo pari atalantino con il bomber Muriel.

Friulani che hanno dimostrato passi avanti rispetto al recente andamento negativo.

Pur continuando a non trovare la vittoria, che ormai manca da ben 8 partite e più di un mese, dal 2-3 in casa del Torino lo scorso 12 Dicembre.

Pussetto, De Paul, Nestorovski a firmare la sofferta vittoria, con il tremendo uno-due Belotti-Bonazzoli con cui i granata stavano per rimontare.

Curiosità: l’Udinese affronta quindi di nuovo una nerazzurra, dopo l’Atalanta, l’Inter affronta un’altra bianconera, dopo l’Inter.

Probabili formazioni Udinese-Inter.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All.: Gotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

Pronostico e migliori quote Udinese-Inter.

Non c’è dubbio che ci sia una differenza di potenziale enorme e che i nerazzurri siano favoriti.

1.60 il segno 2 e 5.75 il segno 1, quote Snai.

Come anticipato però, entrambe le squadre sono in cerca di punti.

L’Udinese deve scuotersi per cercare di ritrovare la strada giusta per la salvezza.

Insomma, potrebbe essere una partita più equilibrata di quanto si pensi.

Specie considerando che i nerazzurri avranno, anticipato anche questo, un impegno da dentro-fuori, il quarto di Coppa Italia, derby col Milan Martedì 26 Gennaio.

E quindi dovranno dosare le energie.

Possibile la combo 2+GG, ottima quota Snai, 3.10.

La vittoria interista con un gol di scarto, invece, a 3.50.

Precedenti e statistiche Udinese-Inter.

Sono 94 i precedenti in assoluto fra i due club, nerazzurri in netto vantaggio, 47 vittorie contro le 21 friulane, 26 pareggi.

Gli ultimi precedenti in Friuli avversi ai padroni di casa, un solo punto, 6 vittorie interiste.

Lo scorso 2 Febbraio 2020 l’ultimo precedente in assoluto, in campionato, alla Dacia Arena 0-2 interista deciso dalla doppietta di Lukaku nel secondo tempo.

Ultimo successo dei friulani addirittura risalente a 8 anni fà.

Era l’Epifania 2013, grande vittoria dell’Udinese allora guidata dallo storico tecnico Francesco Guidolin contro l’Inter di Andrea Stramaccioni, doppietta di Totò Di Natale inframezzata dal gol di Muriel.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS