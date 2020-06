Pronostico Tottenham-Manchester United, 19-06-2020, 30^ giornata Premier League

Anche la Premier League è ripartita, e propone già delle grandi classiche del calcio inglese.

Dopo City-Arsenal, l’altra squadra di Manchester, lo United di Solskjaer, va a far visita al Tottenham del grande ex Mourinho per la 30^ giornata del campionato, ore 21:15 di Venerdì 19 Giugno.

Una sfida quindi densa di significato, non solo per il valore storico, non solo per il legame fra Mou e i Red Devils, ma anche per motivazioni di classifica.

Entrambe le squadre, infatti, lottano per un posto in competizioni UEFA, con i Red Devils 5° a 45 punti, e gli Spurs tre posizioni e 4 punti sotto, lotta quindi ancora del tutto aperta.

Probabili formazioni Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-3-2-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon; Dier, Fernandes, Ndombele; Bergwijn, Son; Kane. All. Mourinho

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; James, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer

Pronostico e migliori quote Tottenham-Manchester United

Si tratta quindi, come anticipato, di un match fra due squadre che coltivano medesime ambizioni, e questo potrebbe spostare la battaglia su un piano piuttosto competitivo.

Si tratta di un pronostico complicato. Lo testimoniano i bookmakers.

La quota più alta per il segno 1 è il 3.05 di Unibet, quella per il segno 2 è la 2.5 di Sisal.it, differenza quindi non netta.

Due squadre quindi molto simili, sia nei moduli, essenzialmente speculari, che nelle ambizioni, che nelle delusioni.

Gli Spurs, per esempio, sono stati eliminati dalla Champions League già agli ottavi, dal sorprendente Lipsia, che ha sconfitto i londinesi in ambedue le gare.

Lo United ha almeno dalla sua il fatto di potere ancora lottare in Europa League, dove ha già ipotecato i quarti di finale, avendo sconfitto con un netto 0-5 gli austriaci del Lask Linz in trasferta.

Europa league che, ricordiamo, lo United vinse nel 2017, per la prima volta nella sua storia – contando anche gli anni come Coppa UEFA – proprio con Mourinho in panchina.

Entrambe sono più o meno in formazione tipo, e ovviamente entrambe reduci dal lockdown, con tutte le conseguenze sulla forma fisico-atletica.

Possiamo supporre un match, naturalmente, a ritmi bassi e molto combattuto.

L’opzione Entrambe a segno data a 1.73, l’opzione Un2.5 a 1.90, la combo Pari + Un2.5 data a 4.05, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Tottenham-Manchester United

Anche all’andata è stato un match combattuto e vinto di misura dallo United, era il 4 Dicembre 2019 e i Red devils vinsero in casa, ad Old Trafford, per 2-1, la doppietta di Rashford – secondo gol su rigore – intervallata dal momentaneo pari di Dele Alli.

Sempre Rashford siglò il gol partita nell’ultima sfida in casa degli Spurs, lo scorso campionato, il 13 Gennaio 2019, il giovane attaccante dei Red Devils autore dell’unico gol del match.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS