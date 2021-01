Pronostico Tottenham-Liverpool, 28-01-2021, 20^ giornata Premier League

Si chiude in bellezza la 20^ giornata di Premier League.

Il primo turno del girone di ritorno, disputato come turno infrasettimanale, si chiude Giovedì 28-01-2021, ore 21, con il big match del “New White Harte Lane” della capitale Londra fra il Tottenham di José Mourinho e il Liverpool di Jurgen Klopp.

Si rinnova la sfida fra due squadre che fino a qualche settimana fà si contendevano la vetta, e oggi lottano per rimanere ancorate alla zona UEFA.

Gli Spurs reduci dall’aver superato il 4° turno di FA Cup contro il Wycombe Wanderers, club della Football League Championship, la serie B inglese.

Vittoria più sofferta di quanto non dica l’1-4 finale.

Con i padroni di casa in vantaggio al 25′, con Fred Onyedinma a capitalizzare al meglio un pallone vagante in area di rigore dopo una dormita della retroguardia Spurs.

La banda di Mou ha poi rimontato iniziando in pieno recupero del primo tempo con la grande bandiera Gareth Bale.

Prima di dilagare, cosa avvenuta però solo in pieno finale di partita, con Harry Winks all’86’ e poi la doppietta di Tanguy Nbombele, in gol prima subito all’87’ e poi al 3′ di recupero.

Ora nel 5° turno per gli Spurs arriva l’insidiosa trasferta in casa dell’Everton, con il bel duello a distanza fra i due tecnici, Mourinho contro Carletto Ancelotti.

Reds reduci da un periodo di crisi, con un 2021 sin qui da incubo.

La banda di Klopp ha vinto una sola delle 5 partite fino a questo momento disputate nell’anno nuovo, 1-4 in casa dell’Aston Villa in FA Cup.

Competizione dalla quale son stati poi eliminati subito al turno successivo, il 4°.

Nel big match di Old Trafford contro il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer di Domenica 24 Gennaio.

Sfida che si ripeteva ad una sola settimana di distanza dallo scialbo 0-0 di Anfield in Premier League.

A Manchester invece non sono mancati né gol né emozioni.

Red Devils vincenti 3-2, con il Liverpool in vantaggio con Momo Salah – che non segnava dal 19 Dicembre 2020 in casa del Crystal Palace.

Poi momentanea rimonta United sull’asse Rashford-Greenwood, prima il 10 a fornire l’assist all’11, poi ruoli invertiti.

Reds – in tenuta da trasferta celeste per l’occasione – che poi trovano il 2-2 ancora con Salah, prima del colpo vincente dello United, con il fendente su calcio di punizione del bomber Bruno Fernandes.

Liverpool perciò eliminato anche dalla FA Cup, a fare il paio con l’eliminazione dalla Coppa di Lega Inglese.

Agli uomini di Klopp non rimane che concentrarsi sulla risalita in campionato e sulla scalata in Champions League.

Campionato dove però le cose vanno anche peggio ai Reds, che non vincono proprio dal sopra citato 19 Dicembre 2020, tennistico 0-7 in casa del Crystal Palace dell’ex Roy Hodgson – sulla panchina del Liverpool 10 stagioni fà.

E dove addirittura non vanno in gol da 4 partite – mai successo nell’Era Klopp – e dove hanno perso l’imbattibilità casalinga, reduci dal clamoroso KO contro il Burnley, 0-1 ad Anfield firmato da Ashley Barnes su rigore al minuto 83′.

Probabili formazioni Tottenham-Liverpool.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Dier, Rodon, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Thiago, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mane.

Pronostico e migliori quote Tottenham-Liverpool.

E’ un pronostico quanto mai complicato.

Se da un lato i Reds stanno attraversando la prima vera grande crisi della gestione Klopp, è anche vero che potrebbero presentarsi a questa sfida con un piglio diverso.

E che non è così raro, nel calcio, che un gruppo in crisi ritrovi la piena forma mentale proprio nei big match.

Dal suo canto il Tottenham vorrà ritrovare la zona UEFA, per affrontare il resto della stagione col vento in poppa, con la Finale di Coppa di Lega già in tasca e nell’attesa che riprenda l’Europa League.

Reds naturalmente favoriti, quota 2 a 2.15, quota 1 a 3.25, con Snai.

Si può presumere che entrambe spingeranno sull’acceleratore.

GG a 1.55, Ov2.5 ben quotato, a 1.65, infine, la Combo GG + Ov2.5 a 1.85

Precedenti e statistiche Tottenham-Liverpool.

Sono in tutto 60 i precedenti, con i Reds nettamente in vantaggio, avendone vinti praticamente la metà, 30.

Per il resto 16 vittorie Spurs e 14 pareggi.

Ultima sfida, lo scorso 16 Dicembre 2020, ad Anfield, Reds vincenti 2-1, in gol Salah e Firmino ad aprire e chiudere le marcature, in mezzo il momentaneo illusorio pari del coreano Son

Il precedente più illustre risale ovviamente a quel 1° Giugno 2019, la storica Finale di UEFA Champions League tutta inglese, peraltro per gli Spurs era la prima finale di Coppa dalle grandi orecchie della loro storia.

Una partita non brillante fu decisa da un gol per tempo, in apertura Salah su rigore, in chiusura il belga Divock Origi.

Trionfo che riportò i Reds sul tetto d’Europa dopo 14 anni e tolse dalle spalle di Klopp il peso dell’etichetta di allenatore perdente a livello internazionale, dopo 3 finali perse – 2 di Champions, con il Borussia Dortmund nel 2013 e con lo stesso Liverpool nel 2018, e nel 2016 sempre con i Reds in Europa League.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS