Pronostico Tottenham-Chelsea, 22-12-2019, 18^ giornata Premier League

La 18^ giornata di Premier League si chiude con il match delle ore 17:30 di Domenica 22 Dicembre, il posticipo pomeridiano propone uno dei tanti derby della capitale Londra, Tottenham-Chelsea.

Uno dei temi di questo prestigioso match è quello di José Mourinho contro il suo passato.

L’attuale allenatore Spurs – subentrato all’esonerato Pochettino – contro i Blues che lui ha guidato per 5 stagioni non continuative, prima fra il 2004 e il 2007, poi fra il 2013 e il 2015.

E che ha portato, fra i tanti trionfi, anche a quello del 2° scudetto della storia del club, nel 2005, a 50 anni di distanza dal primo !

Dall’altra parte abbiamo appunto i nuovi Blues di Frankie Lampard, un altro che conosce i suoi polli anche meglio di Mou, diventato allenatore della squadra alla quale è stato più legato da calciatore.

Probabili formazioni Tottenham-Chelsea.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Davynson, Vertonghen; Sissoko, Dier; Moura, Alli, Son; Kane.

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic.

Pronostico e migliori quote Tottenham-Chelsea.

Andamento finora non male per gli Spurs di Mourinho, 5 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 7 partite fra Premier League e Champions.

Tottenham sconfitto nell’ultima di Coppa in casa del Bayern Monaco per 3-1 e in casa del Manchester United grande ex di Mou per 2-1 in Premier League.

In merito alla Champions League, i londinesi son comunque riusciti ad agguantare gli ottavi, dove affronteranno il Lipsia grande rivelazione.

Spurs reduci dalla vittoria in campionato il 15 Dicembre 1-2 in casa del Wolverhampton, Lucas Moura dopo 8′ e Vertonghen al 1′ di recupero gli autori del successo.

Blues di contro reduci da due sconfitte consecutive in Premier.

Prima il 3-1 in casa dell’Everton sancito da Richarlison e dalla doppietta di Dominic Calvert-Lewin, gol della bandiera del Chelsea con l’ex Inter Mateo Kovacic.

Poi, nell’ultimo turno, la sesta sconfitta in questo campionato per i Blues, clamoroso 0-1 casalingo contro il Bournemouth, decisiva la rete di Dan Gosling al minuto 84′.

In Champions League han vinto l’ultimo match, 2-1 in casa contro il Lille, con Abraham e Azpilicueta a rendere vano il gol di Remy.

Nel sorteggio di Nyon Blues accoppiati per gli ottavi curiosamente proprio contro il Bayern Monaco affrontato nel girone dagli Spurs – che nel match di andata in casa ne han presi 7 dai bavaresi.

Sfida impreziosita dal fatto che vale il 4° posto.

Posto attualmente occupato dai Blues, quarti a quota 29, 3 punti e una posizione sopra proprio agli Spurs.

Spurs che però sembrano attualmente messi meglio sotto molteplici aspetti.

I bookmakers descrivono un sostanziale equilibrio, con il 2.42 di Planetwin quota massima per il segno 1, contro il 2.95 di Unibet per il segno 2.

Possibile una gara molto aperta e ricca di gol da ambo le parti, il Gol è a 1.48 con Betclic, abbinandolo ad un Ov2.5 la quota sale a 1.67.

Gli Spurs potrebbero infliggere ai Blues la terza sconfitta di fila in campionato e soffiargli di conseguenza il 3° posto. 6.85 il successo Spurs con 2 gol di scarto, per i fanatici del risultato esatto il 3-1 paga 16 volte la posta.

Precedenti e statistiche Tottenham-Chelsea.

Blues vincenti negli ultimi due precedenti, entrambi in casa, prima il 24 Gennaio in Coppa di Lega, il 2-1 di Stamford Bridge che pareggiò i conti con l’andata e poi vide il trionfo della squadra allora allenata da Sarri ai rigori.

Kanté e Hazard aprirono i conti, Llorente li chiuse prima del finale con supplementari e rigori.

Poi in campionato, il 27 Febbraio, sempre a Stamford Bridge, ancora 2 gol Blues ma stavolta nessuno per gli Spurs. Ma in realtà non è del tutto vero, la banda allora guidata da Pochettino segnò una rete, ma nella sua porta.

L’autorete di Trippier fece il paio con il vantaggio di Pedro, tutto nella ripresa.

Nell’ultimo precedente in casa Spurs, l’8 Gennaio 2019, in campionato, 1-0 per i padroni di casa, decise Harry Kane prima della mezz’ora.

©RIPRODUZIONE RISERVATA