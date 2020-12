Pronostico Tottenham-Arsenal, 06-12-2020, 11^ giornata Premier League

La Domenica pomeriggio della 11^ giornata di Premier League si infiamma con uno dei tanti e dei più prestigiosi Derby della Capitale inglese.

Alle 17:30 del 06-12-2020, il Tottenham di José Mourinho ospita l’Arsenal di Mikel Arteta per un Derby di Londra che promette scintille.

Per gli Spurs è il 2° Derby casalingo consecutivo, dopo il pari senza gol in casa del Chelsea nell’ultimo turno di campionato.

Due squadre distanti ma al contempo anche vicine.

Distanti in ambito nazionale.

Con gli Spurs primi in classifica-alla pari del Liverpool Campione in carica- e tornati a sognare di poter stare di nuovo nei piani alti del calcio inglese e, perché no, puntare a quello scudetto che manca ormai da circa un sessantennio – l’ultimo nel 1961, il primo 10 anni prima ! – e che hanno la miglior difesa della Premier, 9 gol subiti nelle prime 10 giornate.

E di contro i Gunners che in patria attraversano un momento nero.

Ma vicine in ambito europeo, entrambe hanno superato il turno di Europa League-i Gunners già da un pò a dire il vero-, e ancor più curiosamente entrambe nell’ultimo turno hanno incontrato formazioni austriache.

Spurs reduci comunque da due battute d’arresto in stagione, 2 pareggi consecutivi: dopo il sopra citato 0-0 di Stamford Bridge, è arrivato lo spettacolare quanto rocambolesco 3-3 contro il Lask Linz nell’ultima di Europa League.

Vantaggio austriaco con Peter Michori, pari Spurs con il calcio di rigore del figliol prodigo Gareth Bale, tutto nella parte finale di primo tempo.

Nella ripresa al 56′ il raddoppio Tottenham con Son, a 6′ dal 90′ Johannes Eggestein la riporta sul 2-2, due minuti dopo altro rigore realizzato da Dele Alli, e quando ormai sembrava fatta, al 3′ di recupero Mamoudou Karamoko per il gol definitivo.

Risultato che, causa classifica avulsa, ha sancito la qualificazione ai sedicesimi degli Spurs, a quota 10 punti, e conseguente eliminazione degli austriaci, a quota 7 e messi peggio negli scontri diretti – andata a Londra vinta 3-0 dai padroni di casa.

Spurs che si giocheranno il primato del girone all’ultimo turno contro la grande sorpresa Anversa, proprio l’attuale prima nel girone a quota 12 – l’unica a battere i londinesi nel girone, 1-0 all’andata in Belgio.

Ultima gara casalinga in Premier che è andata molto bene per la banda di Mou, che ha sconfitto il suo eterno rivale, Pep Guardiola, e il suo Manchester City, 2-0 lo scorso 21 Novembre, Son e Giovanni Lo Celso.

Gunners reduci invece dalla bella vittoria contro il Rapid Wien sempre in Europa League che ha messo da parte l’attuale difficile momento in campionato con 2 sconfitte nelle ultime 3 partite, entrambe in casa, 0-3 contro l’Aston Villa e 1-2 contro il Wolverhampton, in mezzo il pari senza gol a Leeds.

4-1 casalingo contro gli austriaci con Alexandre Lacazette, il 1° gol europeo per Pablo Marì, Eddie Nketiah e infine Emile Smith Rowe.

Gunners tuttavia già aritmeticamente qualificati nonché certi del primo posto già da un turno, questa vittoria ha solo aggiornato le statistiche.

Probabili formazioni Tottenham-Arsenal.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Reguilòn, Dier, Alderweireld, Aurier; Hojbjerg, Sissoko; Bergwijn, Ndombele, Heung-min; Kane.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Magalhaes, Tierney; Ceballos, Xhaka; Willian, Willock, Saka; Aubameyang

Pronostico e migliori quote Tottenham-Arsenal.

Indubbiamente gli Spurs sono favoriti, primi in classifica e nella loro forma migliore, come detto han ritrovato ambizioni sul piano nazionale, con il primo posto condiviso con i Reds Campioni in carica e la voglia di cavalcare l’onda lunga dell’entusiasmo.

1.99 il segno 1 e 3.80 il segno 2 con Betclic.

Due squadre che tuttavia giocano in maniera non proprio simile

Spurs che oppongono una grande foga agonistica e una forte aggressività offensiva.

Gunners che, dal canto loro, cercano un maggior rigore tattico.

Quindi bisogna vedere quale fra questi due fattori sarà più determinante.

La sensazione è che i Gunners proveranno a opporre resistenza, per l’appunto, imponendo un certo ordine indi un certo ritmo agli Spurs, che però alla fine potrebbero trovare la breccia e avere la meglio.

Potremmo vedere una partita poco ricca di occasioni, emozioni e di conseguenza gol.

Un2.5 a 1.88, NG addirittura raddoppia la posta, la combo fra le due a 2.49.

La vittoria degli Spurs per un solo gol di scarto a 5.60, e per chi volesse proprio sbilanciarsi, l’1-0 esatto a 7.60.

Tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Tottenham-Arsenal.

Sono in tutto 193 i precedenti di questa sfida nota come North London Derby.

Gunners nettamente in vantaggio con 80 vittorie contro le 60 degli Spurs, 53 i pareggi ovviamente.

Sono 171 i precedenti di campionato, 68 vittorie dei Gunners e 54 del Tottenham, ovviamente 49 i pareggi.

La prima sfida ufficiale risale, curiosamente, ad un periodo simile a quello attuale, al 4 Dicembre 1909, Arsenal vincente in casa 1-0 nel match valevole per la First Division, vecchia denominazione del campionato.

L’ultima invece lo scorso 12 Luglio 2020, in Premier League, la banda di Mourinho vincente in casa 2-1, al vantaggio di Son il pari di Alexandre Lacazette e il gol partita di Toby Alderweireld.

In mezzo 2 sfide molto interessanti, rimaste nella storia.

Il 4 Aprile 1983, nel vecchio White Harte Lane, il Tottenham di Keith Burkinshaw sconfisse nettamente per 5-0 l’Arsenal di Terry Neill, Spurs che concluderanno al 4° posto quel torneo, Gunners invece al 10°.

Ma ancor più nella memoria la sfida del 13 Novembre 2004, sempre in Premier League, l’Arsenal dello storico tecnico Arsene Wenger espugnò per 4-5 il campo degli Spurs, allora allenati da Martin Jol, ad oggi la sfida più ricca di gol della storia del North London Derby.

Erano altri tempi, era l’Arsenal guidato da campionissimi del calibro di Thierry Henry, Patrick Vieira, Frederik Ljungberg, Robert Pires, un giovanissimo, allora 17enne, Cesc Fabregas

Semplicemente storie di calcio inglese…

