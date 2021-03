Pronostico Torino-Inter, 14-03-2021, 27^ giornata Serie A

Nella Domenica pomeriggio del calcio italiano riprende la volata scudetto.

Il Torino di Davide Nicola ospita la capolista Inter di Antonio Conte

Match in programma Domenica 14-03-2021, alle ore 15, e valevole per la 27^ giornata – 8^ di ritorno – della Serie A.

Pronostico e migliori quote Toro-Inter.

Pronostico che allo stato attuale dei fatti non pare complicato.

Sulla carta, naturalmente, non sembra esserci partita.

Impietosi i bookmakers, 7.50 il segno 1 e 1.42 per il segno 2 con Snai.

Già all’andata grande vittoria interista in rimonta che sostanzialmente fu la svolta ad un campionato fino a quel momento altalenante.

Nerazzurri reduci peraltro da 7 vittorie consecutive e forte di una solidità difensiva di recente acquisita, con la miseria di 2 sole reti subite durante questa striscia positiva.

Toro che a sua volta ha svoltato dal cambio tecnico, con l’arrivo di Davide Nicola al posto di Marco Giampaolo.

I granata son crollati nella sfida salvezza dell’ultimo turno in casa del nuovo Crotone di Serse Cosmi, KO pesante ma arrivato dopo ben 6 gare utili di fila, anche se solo una vittoria, gli altri 5 tutti pareggi.

Nelle statistiche poi i numeri non sono molto a favore dei nerazzurri, che peraltro han perso 2 volte nelle ultime 3 sfide in casa Toro in Serie A

In base a questi dati, possiamo presumere che i nerazzurri vincano ma soffrendo, grazie a un moto di orgoglio dei granata.

Combo 2+GG molto ben quotata a 2.90, la combo 2+Un2.5 ancora meglio, 3.90, la vittoria interista con un gol di scarto a 3.70, tutte quote Snai.

Probabili formazioni Toro-Inter.

Toro ancora in emergenza Covid, Conte non dovrebbe avere troppi problemi, potendo contare sulla rosa al completo.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Ricardo Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Gojak; Bonazzoli, Zaza. All. Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Precedenti e statistiche Toro-Inter.

Sono 76 i precedenti in casa Toro in Serie A.

Il vantaggio interista è moderato, 28 vittorie nerazzurre contro le 25 granata, 23 i pareggi.

Come anticipato Nerazzurri vincenti una volta nelle ultime 3 sfide, e nello specifico nell’ultima sfida.

Lo scorso 23 Novembre 2019 vittoria 0-3 della banda di Conte in casa dei granata dell’ex di turno Walter Mazzarri, Lautaro, De Vrij e Lukaku i marcatori.

Prima di questa sfida, due vittoria granata consecutive, entrambe 1-0, reti di Ljajic prima e Izzo poi e curiosamente sempre in minuti vicini, 36′ prima e 35′ poi !

La gara di andata costituì per l’Inter un importantissimo spartiacque stagionale.

La banda di Conte che all’epoca era in difficoltà su tutti i fronti, quasi fuori dalla UEFA Champions League e arrancava anche in campionato, ottenne una strepitosa vittoria in rimonta.

Dopo un inizio magnifico dei Granata, portatisi addirittura sullo 0-2 con Simone Zaza in pieno recupero di primo tempo e con Cristian Ansaldi su rigore al quarto d’ora della ripresa, i nerazzurri rimontarono alla grande.

Alexis Sanchez diede il via due minuti dopo, poi altri 3 minuti e Lukaku diede inizio alla sua doppietta, concretizzatasi con un altro penalty al minuto 84, prima del definitivo poker al 90′ con Lautaro, il Toro a segno contro il Toro, per uno spettacolare 4-2 finale.

Granata reduci da un pesante KO, il 1° della gestione Nicola, che ne ha interrotto le prove di risalita in chiave salvezza, curiosamente proprio in uno scontro salvezza e contro l’avversaria che non ti aspetti.

Curiosamente un altro pesante 4-2, patito in casa del nuovo Crotone di Serse Cosmi, alla prima vittoria con la nuova gestione tecnica.

Una partita bellissima, ricca di gol e pure di ottima fattura.

A prescindere dalle reti facili di Simy, su rigore e tap-in vincente a porta vuota, per il resto capolavori di Reca – gran sinistro dalla distanza – e Ounas, azione personale in sfondamento sulla destra conclusa con un gran mancino nell’angolino.

Per i granata le rete del grande ex di turno Rolando Mandragora, che infila di destro sotto misura su sponda, e nella ripresa un destro strepitoso dalla distanza di Sanabria che si infila imparabilmente sotto l’incrocio alla sinistra del portiere capitano dei pitagorici Cordaz.

Nerazzurri che dal canto loro hanno vinto, seppur a fatica e di misura, il derby corregional-cromatico contro l’Atalanta dell’ex di turno Gian Piero Gasperini.

1-0 a seguito di una prestazione tutt’altro che esaltante ma cinica e concreta, capitalizzando di fatto l’unico tiro in porta, di Milan Skriniar, che risolse in rete un pallone vagante in area di rigore.

