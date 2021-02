Pronostico Stella Rossa-Milan, 18-02-2021, andata sedicesimi Europa League

Smaltita la delusione per la perdita della vetta in classifica in campionato, il Milan si rituffa sulla stagione internazionale, e lo fa con una trasferta che si preannunzia già infuocata.

Giovedì 18-02-2021, ore 18:55, i rossoneri di Stefano Pioli volano allo stadio “Rajko Mitic” della capitale serba Belgrado a incontrare la Stella Rossa.

Squadra peraltro allenata da un grande ex interista, Dejan Stankovic, per il quale, perciò, questa sfida avrà un forte sapore di Derby.

Derby della Madonnina al quale i rossoneri sono attesi 3 giorni dopo questa sfida in esame, Domenica 21 Febbraio, alle ore 15, la sfida contro l’Inter vale il recupero della vetta della classifica per i rossoneri.

Vetta che, come detto, la banda di Pioli ha visto smarrirsi clamorosamente nell’ultimo turno di campionato.

Allorquando il Milan è incappato in una clamorosa quanto meritata sconfitta in casa della grande rivelazione della Serie A, lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Che ha sconfitto il Milan con un netto 2-0, reti di Giulio Maggiore e proprio del giovane di vivaio rossonero Tommaso Pobega.

Sconfitta inasprita da un pesante fattore statistico, con i rossoneri che di fatto non hanno mai tirato nello specchio della porta.

E vetta della classifica persa perché conseguentemente guadagnata dall’Inter vincente sulla Lazio nel posticipo serale della Domenica.

Morale quindi non certo alto in casa Milan ma comunque anche tanta voglia di rivalsa.

Serbi invece in stato di forma mentale parecchio differente.

Innanzitutto loro la vetta della classifica ce l’hanno ancora e pure ben salda, 6 punti sopra i cugini del Partizan e per di più con una partita in meno da recuperare nella Superliga Serba.

Nell’ultimo turno della medesima, Sabato 13 Febbraio, vittoria della Stella 0-1 in casa del Radnicki, gol partita di Mirko Ivanic.

Tuttavia fra le due sfidanti è il Milan ad essere testa di serie.

I rossoneri hanno vinto il loro girone H, contro Lilla, Sparta Praga e Celtic.

I francesi son stati gli unici avversari contro cui i rossoneri non son riusciti a vincere, avendoci rimediato contro la loro prima sconfitta stagionale all’andata a San Siro e un pareggio al ritorno in Francia.

Per il resto 4 vittorie, equamente suddivise fra Celtic e Sparta.

Proprio contro gli scozzesi è arrivata la vittoria che ha formalizzato la certezza aritmetica del passaggio del turno.

Il 3 Dicembre vittoria 4-2 a San Siro contro il Celtic, in grande rimonta dopo uno strepitoso inizio degli scozzesi, portatisi sullo 0-2 già nel primo quarto d’ora di gioco, con le reti di Tom Rogic e Odsonne Edouard.

Prima della grandissima rimonta compiuta dalle prodezze, nell’ordine, di Hakan Calhanoglu, Samu Castillejo, Jens Petter Hauge e Brahim Diaz.

Poi invece la vittoria che formalizzò il primato del girone arrivò con lo 0-1 in casa dello Sparta Praga sancito da Hauge il 10 Dicembre, con contemporaneo clamoroso crollo del Lilla in casa del Celtic ormai spacciato.

Serbi che dal canto loro hanno superato da secondi in classifica il girone L, con avversarie di tutto rispetto come l’Hoffenheim – vincitore del girone-, lo Slovan Liberec e il Gent

Serbi reduci da due pari senza gol consecutivi in questa EuroLeague, in casa contro l’Hoffenheim e in trasferta contro lo Slovan.

Ultima vittoria della Stella in questa coppa il 26 Novembre 2020, 0-2 in casa del Gent, Petrovic e Milunovic.

Probabili formazioni Stella Rossa-Milan.

Nella Stella Rossa militano due italiani, Filippo Falco e Diego Falcinelli.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Pronostico e migliori quote Stella Rossa-Milan.

Il potenziale tecnico dei rossoneri è certamente superiore.

Tuttavia i serbi praticano un calcio aggressivo sul piano fisico, con pressing alto che mette tanto in difficoltà i rossoneri, vedasi la sconfitta contro lo Spezia.

La statistica favorisce però i rossoneri, mai perdenti nei precedenti scontri contro i serbi.

I bookmakers favoriscono comprensibilmente il Milan, con Snai che quota il segno 2 a 1.85, mentre il segno 1 paga 4 volte la posta.

Potremmo vedere una gara molto combattuta, con due squadre un pò tirate, il GG è molto ben quotato sempre da Snai, 1.75

Precedenti e statistiche Stella Rossa-Milan.

4 i precedenti fra i due club, come anticipato mai nessuna vittoria serba, sfide cioè equamente suddivise fra vittorie rossonere e pareggi.

Ultimo precedente nell’Agosto 2006, qualificazioni alla Champions League, a Belgrado il Milan di Carletto Ancelotti vinse 1-2 con reti di Pippo Inzaghi e Clarence Seedorf, rossoneri che poi avrebbero trionfato nella rivincita contro il Liverpool nella Finale di Atene.

