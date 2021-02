Pronostico Spezia-Milan, 13-02-2021, 22^ giornata Serie A

La Serie A riprende con un altro weekend lungo, dal Venerdì alla Domenica.

Il Sabato di campionato si chiude con la sfida dello stadio “Alberto Picco” fra lo Spezia di Vincenzo Italiano e il Milan di Stefano Pioli.

Si gioca il 13-02-2021, ore 20:45.

I liguri, alla loro stagione di debutto assoluto nel massimo campionato italiano con la formula del girone unico, stanno davvero molto ben impressionando.

Nell’ultimo impegno, per esempio, Spezia vincente in grande rimonta in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Emiliani in vantaggio con Ciccio Caputo prima della grande rimonta compiuta con il 1° gol in Italia per Martin Erlic e il definitivo raddoppio con Immanuel Gyasi.

Splendida vittoria a interrompere una striscia negativa di 3 sconfitte consecutive fra campionato e Coppa Italia.

La Capolista cerca invece la terza vittoria consecutiva, per proseguire la striscia positiva e mantenere la vetta della classifica.

Rossoneri che dopo aver espugnato il campo del Bologna hanno surclassato in casa il Crotone lo scorso turno.

Un 4-0 senza storie con 2 doppiette, quella di Zlatan Ibrahimovic – che non è una novità – e quella di Ante Rebic, che invece è la prima in carriera in Italia per il croato.

Che peraltro ha stabilito un record: con 2 gol in 70 secondi è la doppietta più veloce della storia della Serie A.

Probabili formazioni Spezia-Milan.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano



Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Pronostico e migliori quote Spezia-Milan.

Il gap tecnico è talmente ovvio da essere banale, e tale sembra essere anche il pronostico.

Snai quota il segno 2 a 1.50, esattamente un quarto del segno 1, che perciò paga 6 volte la posta.

I rossoneri hanno ripreso il ritmo in campionato dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte dei cugini dell’Inter.

Potrebbero provare a cavalcare la cresta dell’onda.

Ma lo Spezia si è dimostrata squadra vera, concreta, solida nelle situazioni in cui è costretta a difendersi.

Potremmo vedere una gara combattuta in cui alla fine i rossoneri la spuntino ma con fatica.

La combo 2+GG è a 2.90, la vittoria rossonera con un gol di scarto a 3.50, quote Snai

Precedenti e statistiche Spezia-Milan.

E’ una sfida a suo modo storica, essendo la prima in Liguria nel massimo campionato a girone unico.

Ma esistono 2 precedenti a San Siro.

In entrambi i casi 3 gol rossoneri.

L’ultimo relativo alla gara di andata, la scorsa Domenica 4 Ottobre 2020, vittoria rossonera 3-0 alla 3^ di campionato.

A San Siro lo Spezia resse un tempo, nella ripresa i rossoneri si scatenarono con la prima doppietta in Italia per Rafael Leao inframezzata dal gol di Theo Hernandez.

Il primo precedente a San Siro risale invece allo scorso 15 Gennaio 2014, ottavi di Coppa Italia, 3-1 per i rossoneri allora allenati da Max Allegri-squalificato e rimpiazzato in panca da Mauro Tassotti sullo Spezia allora guidato da Devis Mangia.

Reti di Robinho, Pazzini e Honda, per i liguri in pieno recupero gol della bandiera di Nicola Ferrari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

