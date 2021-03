Pronostico Slovenia-Italia, 30-03-2021, 3^ giornata girone Europeo Under 21

Ultimo appuntamento per gli Azzurrini per il proseguimento del cammino europeo.

L’Italia di Paolo Nicolato chiude il girone B per la 3^ giornata dell’Europeo Under 21 andando a far visita ad una delle due nazionali padrone di casa, la Slovenia di Milenko Acimovic.

Si gioca Martedì 30-03-2021, e di nuovo al “Ljiudski vrt” di Maribor.

Lo stesso stadio in cui è arrivato il pari senza gol contro la Spagna nell’ultimo turno.

Risultato che adesso costringe gli Azzurrini alla vittoria contro i padroni di casa per incappare in cattive sorprese.

Padroni di casa a loro volta condannati a ottenere il massimo risultato.

Pronostico e migliori quote Slovenia-Italia.

Con tutte le defezioni degli azzurrini e anche con il fatto che anche gli sloveni sono condannati a vincere, sembra comunque un pronostico scontato.

Snai quota la vittoria azzurra a 1.55 , mentre il successo sloveno paga ben 6 volte la posta.

Suggeriamo una prova concreta da parte degli azzurrini, sulla stessa scia della stabilità mostrata in Spagna.

Vittoria italiana senza gol sloveni paga 2.5 volte la posta.

Probabili formazioni Slovenia-Italia.

Tante le defezioni per Nicolato: a Tonali, che si era beccato be 3 turni di squalifica contro la Repubblica Ceca, si sono aggiunti bomber Scamacca e Nicolò Rovella, entrambi espulsi nel drammatico finale contro la Spagna.

Slovenia (4-2-3-1): Zekic; Zinic, Brekalo, Zaletel, Kolmanic; Petrovic, Cerin; Rogelj, Elsnik, Matko; Celar.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Raspadori.

Precedenti e statistiche.

Azzurrini reduci da 2 pareggi di fila, dopo l’1-1 contro la Repubblica Ceca, con 8° gol in under 21 di Scamacca e autorete di Maggiore e il pari senza gol contro la Spagna con finale in rissa e 3 espulsi, 2 per gli Azzurrini.

Sloveni che contro la Spagna han perso 3-0 alla prima per poi pareggiare 1-1 contro la Repubblica Ceca, curiosamente con stesse modalità con cui era arrivato il pari con stesso risultato dell’Italia, vantaggio ceco – al 32′ Matko – autorete di Prelec a 5 dal 90′

Sloveni al 1° europeo Under 21 della loro storia, contro gli Azzurrini che sono, assieme alla Spagna, la Nazionale che l’han vinto più volte, 5 a testa.

