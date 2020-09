Pronostico Shamrock Rovers-Milan, 17-09-2020, secondo turno di qualificazione all’Europa League

Inizia ufficialmente la stagione del nuovo Milan.

Squadra nuova – cioè con qualche buon innesto – ma lo stesso allenatore della passata stagione da poco terminata, quello Stefano Pioli riconfermatissimo dopo uno splendido finale di stagione.

In barba ai pomposi proclami sull’ormai dato per certo arrivo di Ralf Rangnick !

I rossoneri ripartono dal 2° turno di qualificazione all’Europa League, dove affrontano, in gara secca al “Tallaght Stadium”, vicino Dublino, gli irlandesi dello Shamrock Rovers.

Probabili formazioni Shamrock-Milan.

Rossoneri come detto reduci da una discreta, e ovviamente ancora non terminata, campagna acquisti.

Colpaccio in particolare Sandro Tonali, scippato alla concorrenza dei cugini nerazzurri, che però partirà dalla panchina.

Emergenza in difesa, dove l’unico con qualche minuto in più sulle gambe fra i disponibili è Kjaer.

In compenso attacco tipico con Zlatan dal primo minuto.

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Pronostico e migliori quote Shamrock-Milan.

Esito che appare scontato, anche se alla vigilia Pioli predica prudenza.

Il tecnico parmense tesse le lodi della formazione irlandese, dicendo che gioca un buon calcio, tecnico e con buoni movimenti senza palla.

Bisogna vedere quindi se, considerando effettivamente queste doti di calcio moderno agli irlandesi, la prudenza mostrata fuori dal campo vi verrà trasferita.

Ribadiamo, l’esito appare scontato.

I bookmakers sono impietosi: il segno 1 è a quota 18, il 2 a 1.12, con Betclic !

Possibile una reazione di orgoglio da parte degli irlandesi, che potrebbero limitare i danni.

L’Un2.5 è molto ben quotato, 2.65, con Betclic, sale a 3.30 abbinato in combo al 2, il risultato esatto 0-2 a quota 5.60.

Precedenti e statistiche Shamrock-Milan.

Il sopra citato risultato non è stato scelto a caso: è il risultato dell’ultima sfida in assoluto per una irlandese in casa contro un’italiana.

L’irlandese era proprio lo Shamrock, l’Italiana la Juventus, un decennio fà all’andata in Irlanda fu 0-2 con doppietta di Amauri – al “Tallaght Stadium” un clima così gioviale e privo di tensione che a bordo campo si arrostiva della carne con un barbecue…

Al ritorno all’Olimpico di Torino minimo sindacale per i bianconeri, Del Piero siglò l’1-0 finale.

Italiane imbattute in precedenti contro irlandesi, 5 vittorie e un pareggio, 1 vittoria e un pari per il Milan.

