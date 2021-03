Pronostico Shakthar Donetsk-Roma, 18-03-2021, ritorno ottavi Europa League

Entra nel vivo la stagione europea.

Giovedì 18-03-2021, ore 18:55, per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, lo Shakthar Donetsk di Luis Castro ospita la Roma di Paulo Fonseca.

Si ripropone la sfida amarcord per Fonseca, contro la squadra che ha allenato proprio prima di venire all’ombra del Colosseo.

Si ripropone la sfida a distanza fra i due tecnici portoghesi.

Giallorossi chiamati a difendere il rassicurante vantaggio conseguito all’andata, con un 3-0 senza storie.

Pronostico e migliori quote Shakthar-Roma.

Pronostico di lettura non troppo complicata.

I giallorossi proveranno a gestire il vantaggio acquisito, lo Shakthar proverà dal canto suo a sovvertire lo svantaggio.

Indubbiamente l’impresa degli ucraini sembra difficile pur non impossibile.

Shakthar che viene da una stagione non male, fra alti e bassi.

In Champions League ha vinto entrambe le sfide nella fase a gironi contro il Real Madrid.

Questo la dice lunga sulla qualità della rosa.

Qualità che potrebbe essere all’altezza delle seconde linee che Fonseca schiererà, come turnover in vista del big match di campionato, la sfida da zona UEFA, il derby del Sole contro il Napoli.

I bookmakers vedono un sostanziale equilibrio.

Snai quota il segno 1 a 2.65 e il 2 a 2.55

La Roma ha una statistica sfavorevole: ha sempre perso in casa dello Shakthar !

Il pareggio può essere una buona soluzione, molto ben quotato a 3.55

Anche il pareggio con gol possibile esito, X + GG a 4.25, possibile una partita accorta e con poche reti, abbinando la X a un Under 2.5 o anche 3.5 la quota lievita a 4.75.

Probabili formazioni Shakthar-Roma.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Precedenti e statistiche Shakthar-Roma.

All’andata 3-0 senza storie e tutto all’italiana, con capitan Lorenzo Pellegrini, 1° gol in questa nuova esperienza giallorossa di Stephan El Shaarawy, al termine di una bella incursione centrale, e infine colpo di testa vincente di Gianluca Mancini, bissato il gol vittoria contro il Genoa in campionato.

Come anticipato giallorossi sempre perdenti in casa Shakthar, 3 volte su 3 e tutte in Champions League.

1-0 nella fase a gruppi nel 2006, gol di Marica dopo l’ora di gioco.

Netto 3-0 nel ritorno degli ottavi nel 2011, doppietta di Willian e gol di Eduardo.

Infine andata ottavi del 2018, 2-1 il risultato finale con i giallorossi allora guidati da Di Francesco in vantaggio con Under, 1° gol della Roma in casa Shakthar, rimontato da Ferreyra e Fred.

Shakthar reduce dalla bella vittoria contro il Desna alla 18^ giornata della Premier ucraina, doppiette di Teté – uno su rigore – e Manor Solomon.

Giallorossi che han rallentato nell’ultima di campionato, subendo una clamorosa sconfitta contro il Parma di Roberto D’Aversa, un gol per tempo di Mihaila e calcio di rigore di Hernani Jr.

Vittoria clamorosa dei Ducali, la prima nel 2021 per il Parma che non vinceva da 18 partite in stagione, 17 di campionato e una di Coppa Italia.

