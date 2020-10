Pronostico Shakthar Donetsk-Inter, 27-10-2020, 2^ giornata Champions League

L’Inter di Antonio Conte ritrova la Champions League.

Dopo aver ritrovato anche la vittoria che mancava da 3 partite consecutive, fra campionato e Coppa, i nerazzurri si rituffano nella stagione internazionale.

Volano a Kiev dove Martedì 27 Ottobre alle 18:55 affrontano lo Shakthar Donetsk del portoghese Luis Castro per la 2^ giornata del gruppo B, con gli ucraini che ancora non possono giocare a casa loro.

Un avversario già affrontato e ampiamente sconfitto lo scorso Agosto nella semifinale in gara secca della scorsa Europa League.

Ma c’è da credere che questa volta sarà una sfida molto diversa, non più in campo neutro – 2 mesi fà a Dusseldorf- non più gara secca, non più fine stagione, gli ucraini potranno essere più freschi.

Probabili formazioni Shakthar-Inter.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): 81 Trubin; 21 Dodo, 5 Khocholava, 77 Bondar, 15 Kornienko; 27 Maycon, 8 Marcos Antonio; 20 Tete, 11 Marlos , 19 Solomon; 9 Dentinho. All.: Castro

Inter (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 15 Young; 23 Barella; 9 Lukaku, 10 Lautaro. All.: Conte

Pronostico e migliori quote Shakthar-Inter.

Nerazzurri dati naturalmente per favoriti dai bookmakers, 1.78 il segno 2 e 4.33 il segno 1, quote Betclic.

Naturale che si guardi con maggior fiducia al successo interista, per la maggior qualità e il maggior tasso tecnico, oltre che il miglior retaggio internazionale.

Ma il pronostico è complicato.

Gli ucraini hanno ottenuto una bella vittoria alla prima di Champions, 2-3 a Valdebebas, dove il Real Madrid gioca, per ora, le gare casalinghe.

Teté, autorete di Varane e Salomon per il trionfo ucraino, prima della sfiorata rimonta Real con Modric e Vinicius.

Quasi rimonta in cui gli ucraini hanno dimostrato di non essere in grado di reggere le partite.

Fattore di cui i nerazzurri potrebbero approfittare.

Inter tornata alla vittoria-0-2 in casa del Genoa, Lukaku e D’Ambrosio– dopo 3 gare consecutive a secco, 2 pareggi, 1-1 all’Olimpico contro la Lazio e il deludente debutto stagionale in Champions , 2-2 a San Siro contro il Borussia Monchengladbach.

Inter salvata dalla doppietta del suo bomber stagionale Lukaku, 7 gol in 6 gare in stagione fra campionato e Champions.

In mezzo la sconfitta nel Derby della Madonnina, doppietta di Ibrahimovic e gol della bandiera sempre di Big Rom, per il 1° derby cittadino perso da Conte nella carriera da allenatore.

Allo stato attuale dei fatti, si può pronosticare una sfida combattuta, difficile davvero prevedere chi la spunterà.

Il GG a 1.54, 1.52 per Ov2.5, la combo a 1.81, sempre con Betclic.

Precedenti e statistiche Shakthar-Inter.

Come anticipato è recente l’ultimo precedente – 3 finora, 2 vittorie interiste e un pari.

Lo scorso Agosto, gara secca di semifinale di Europa League a Dusseldorf, 5-0 nerazzurro con le doppiette dei compagni e amici Lautaro e Lukaku e rete di D’Ambrosio.

Ma un dolce ricordo richiama l’Ucraina e specialmente Kiev per l’Inter, la fase a gironi della Champions League 2009/2010.

4 Novembre 2009, la vittoria 1-2 contro la Dinamo Kiev, passata in vantaggio con quello Shevchenko ormai a fine carriera ma che vedeva sempre le streghe quando gli appariva il nerazzurro -ad oggi miglior bomber della storia del Derby della Madonnina, ndr – rimontato dal finale choc dell’Inter, Milito-Sneijder, che proiettarono la banda di Mourinho verso la conquista della Coppa nonché del Triplete !

