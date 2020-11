Pronostico Sassuolo-Inter, 28-11-2020, 9^ giornata Serie A

La 9^ giornata di Serie A si apre con un match che si prospetta molto interessante.

Sabato 28-11-2020, ore 15, il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia l’Inter di Antonio Conte.

Due squadre che attraversano momenti di stato di forma fisica e mentale estremamente differenti.

I neroverdi vivono un momento magico, in una stagione che sembrerebbe sancire una sorta di consacrazione da gradevole e dignitosa mina vagante a formazione di alta classifica.

Già, perché questa è effettivamente la situazione attuale per gli emiliani, addirittura al 2° posto in solitaria, a quota 18 punti, 2 in meno del Milan capolista.

Peraltro gli emiliani sono una delle 4 squadre ad oggi imbattute in Serie A – assieme allo stesso Milan, Juventus e anche Roma, per la quale risulta una sconfitta ma è a tavolino, contro il Verona.

Verona proprio ultima avversaria dei neroverdi, vincenti per 0-2 al Bentegodi nell’ultimo impegno stagionale, l’ultima di campionato, con due capolavori di Jeremie Boga e Domenico Berardi.

Il momento è, perciò, topico per la banda di De Zerbi.

Lo è anche, ma in negativo, per quella di Conte.

Nerazzurri reduci da una grossa delusione, la sconfitta 0-2 a San Siro contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, che rischia seriamente di compromettere il proseguo del cammino in UEFA Champions League.

Un gol per tempo, calcio di rigore di Eden Hazard e gran sinistro al volo sotto misura di Rodrygo – che anche all’andata aveva chiuso le marcature – hanno sancito la sconfitta.

Arrivata proprio in quello che sembrava un momento di resurrezione per i nerazzurri, che prima ancora, nell’ultima di campionato, Domenica 22 Novembre alle 15, sempre a San Siro, avevano ottenuto una bella vittoria.

4-2 contro il Torino in grande rimonta da 0-2, Simone Zaza e Cristian Ansaldi su rigore fra fine primo tempo e inizio secondo sembravano aver sancito un pomeriggio storto per l’Inter.

Che invece iniziò subito a recuperare con Alexis Sanchez al 64′ – due minuti dopo il raddoppio granata – poi salì in cattedra la Lu-La.

Prima il redivivo Lukaku, totem in attacco dei nerazzurri, con la sua doppietta-un gol su rigore- firmò il sorpasso, impreziosito poi da Lautaro Martinez, su assist proprio di Big Rom.

Per una vittoria che in casa Inter mancava da quasi un mese, 24 Ottobre, 0-2 in casa del Genoa, e a San Siro invece da 2 mesi, dalla 2^ giornata – ma prima partita effettiva in stagione per i nerazzurri, che saltarono la 1^ giornata, poi recuperata, contro il Benevento.

Anche in quel caso una vittoria sofferta, fra rimonte e contro-rimonte, e anche in quel caso 4 gol dell’Inter, ma 4-3, anche in quel caso Lu-La in gol, ma uno a testa.

Inter che continua a non riuscire a trovare una sua quadratura e una stabilità di prestazioni e risultati.

Si affrontano, peraltro, i due migliori attacchi del campionato, 20 gol a testa.

Probabili formazioni Sassuolo-Inter.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Caputo, Defrel, Pegolo, Romagna

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Kolarov, Padelli, Vecino

Pronostico e migliori quote Sassuolo-Inter.

Al di là delle premesse, naturalmente, per retaggio storico, i nerazzurri abbiano maggiore appeal e siano favoriti.

1.75 la quota per il segno 2, mentre il segno 1 è a 4.27, quote Betclic.

Il momento attuale, come detto, sembra decisamente più propizio agli emiliani.

Favoriti anche dalla statistica, che li ha visti trionfare la metà delle volte nelle 14 sfide precedenti, tutte in campionato, ed equamente suddivise fra Milano e Reggio Emilia.

In mezzo però due volte 7-0 per l’Inter, una delle quali proprio nel 1° precedente in assoluto, nel 2013, anno di esordio in Serie A nella storia del Sassuolo.

Uno dei fattori da considerare è la classica possibilità che la squadra in difficoltà, in questo caso l’Inter, trovi la gara del riscatto.

D’altro canto però, abbiamo un Sassuolo che, come detto, è sulla breccia, e vorrà provare a rimanerci, a cavalcare l’onda lunga.

Da aspettarsi, insomma, una gara in cui nessuna delle due si tirerà indietro.

GG a 1.49 con Betclic;

per chi crede che le due formazioni possano, contrariamente alla tendenza realizzativa di entrambe -come anticipato i due migliori attacchi del campionato – sostanzialmente impattare e dar luogo a una gara non ricca di gol, Un2.5 a 2.81, per l’appunto molto ben quotato data la tendenza delle contendenti.

Precedenti e statistiche Sassuolo-Inter.

Come anticipato, neroverdi in vantaggio nei precedenti, 7 vittorie su 14 sfide in A in assoluto-giustappunto vuol dire fra San Siro e il Mapei Stadium.

Come anticipato, 2 vittorie interiste entrambe per 7-0, una per stadio.

Una delle due proprio nel 1° precedente in assoluto, Domenica 22 Settembre 2013, l’Inter di Walter Mazzarri sbancò in casa del Sassuolo di Eusebio Di Francesco.

Un pomeriggio da incubo per i neroverdi alla stagione di debutto assoluto in Serie A della loro storia, e invece una gran goleada per i nerazzurri.

A segno, in ordine, Palacio, Taider, autogol di Pucino, Ricky Alvarez, e infine doppietta del Principe Milito e Cambiasso, i ‘sopravvissuti’ del Triplete.

Mentre nei 7 precedenti in Emilia, 4 vittorie dei padroni di casa e 3 nerazzurre, perciò mai nessun pareggio.

L’ultimo precedente ha visto una vittoria interista e una valanga di gol.

Lo scorso 20 Ottobre 2019, 3-4 il risultato finale fra il Sassuolo di De Zerbi e l’Inter di Conte.

Nel segno della Lu-La, entrambi autori di una doppietta ed entrambi su rigore uno dei due gol, Berardi, Djuricic e Boga per i padroni di casa.

Ultimo successo emiliano alla 1^ giornata del campionato ancora precedente, Serie A TIM 2018/2019, Domenica 19 Agosto 2018, il Sassuolo di De Zerbi, alla sua prima stagione da tecnico neroverde, sconfisse 1-0 l’Inter di Luciano Spalletti, la decise Domenico Berardi su calcio di rigore al 27′.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS