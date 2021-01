Pronostico Sampdoria-Inter, 06-01-2021, 16^ giornata Serie A

La Serie A riprende subito con il turno dell’epifania.

Il 06-01-2021, alle ore 15, allo stadio “Luigi Ferraris” in Marassi, Genova, la Sampdoria di Claudio Ranieri ospita l’Inter di Antonio Conte.

Doriani chiamati al riscatto dopo due sconfitte consecutive.

Dopo aver chiuso il 2020 perdendo 2-3 in casa contro il Sassuolo, hanno aperto il 2021 con una prestazione dignitosa seppur terminata in sconfitta, 1-0 all’Olimpico contro la Roma, gol partita di Dzeko.

Ultima vittoria per i liguri il 19 Dicembre, 3-1 casalingo al Crotone, Mikkel Darmsgaard, Jakub Jankto e l’eterno bomber Fabio Quagliarella a sancire il risultato.

Certo non sembra la gara adatta per avere riscatto per i blucerchiati.

I nerazzurri sono in forma strepitosa, in cerca della nona sinfonia.

Reduci cioé da 8 vittorie consecutive, traguardo tagliato con la gara che ha aperto il 2021 della Serie A, la sestina rifilata al Crotone.

Un 6-2 senza storie in cui è stata ri-spolverata la potenza di fuoco della Lu-La

Lautaro Martinez autore della prima tripletta della sua carriera in nerazzurro, una tripletta perfetta, tra l’altro-a segno cioé in tutti e 3 i modo più ‘consoni’, entrambi i piedi e la testa.

Un vero Toro scatenato che va in doppia cifra in stagione, 10 gol, e in cifra tonda con la maglia dell’Inter, toccando quota 40.

Non è da meno Lukaku, il gigante belga segna anche lui un traguardo importantissimo, quello dei 50 gol in nerazzurro, dopo 70 partite – in tal senso meglio di Ronaldo, il fenomeno brasiliano si intende…

Il belga potrebbe saltare la sfida per un risentimento muscolare alla coscia destra accusato proprio contro i calabresi.

Il momento sembra decisamente propizio per i nerazzurri.

Gara amarcord per Claudio Ranieri, alla guida dell’Inter per una parte della stagione 2011/2012.

Probabili formazioni Samp-Inter.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Throsby, Adrien Silva, Jankto; Verre, Keita Balde. All. Ranieri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

Pronostico e migliori quote Samp-Inter.

Nerazzurri indubbiamente favoriti.

Betclic da a 1.58 il segno 2 e a 5.75 il segno 1.

Il momento è propizio, l’entusiasmo alle stelle e la voglia di confermarsi anche.

Tuttavia la Samp è la classica squadra capace di far giocare male gli avversari, di imbrigliarli nel suo ordine tattico.

La possibile assenza di Lukaku potrebbe pesare non poco nell’economia del match.

Possiamo aspettarci che alla fine i nerazzurri riescano a spuntarla ma non senza difficoltà.

GG a 1.75, Ov2.5 a 1.65, la combo a 2.11, la vittoria interista con un gol di scarto ben quotata, a 3.90, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Samp-Inter.

63 sfide a Marassi, sole 12 vittorie doriane, 30 quelle nerazzurre, 21 pareggi.

Nerazzurri vincenti negli ultimi 3 precedenti.

L’ultimo a Marassi il 28 Settembre 2019, 6^ di campionato, Stefano Sensi, 1° gol interista di Alexis Sanchez e rete di Roberto Gagliardini, Jankto in gol per la Doria.

Ultima vittoria blucerchiata il 30 Ottobre 2016, 1-0 deciso da Quagliarella.

