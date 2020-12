Pronostico Roma-Young Boys, 03-12-2020, 5^ giornata UEFA Europa League

La squadra che arriva a questa sfida è una Roma rilassata ma in cerca di riscatto dopo il primo, pesantissimo KO stagionale.

Allo Stadio Olimpico si gioca la 5^ indi penultima giornata del gruppo A della UEFA Europa League, e la banda di Paulo, ormai certa del passaggio del turno, ospita lo Young Boys di Gerardo Seoane.

I giallorossi, perciò, giocano solo per il calendario, per il primato nel girone, e per riscattare il pesante 4-0 subito nel big match in casa del Napoli nell’ultimo impegno stagionale, la prima sconfitta in stagione, quantomeno sul campo -senza contare, ovviamente, il 3-0 a tavolino contro il Verona.

Roma che ha ottenuto la vetta del girone con la vittoria in casa del Cluj nell’ultimo turno, autorete di Debeljuh e gol su rigore di Jordan Veretout.

Anche gli svizzeri si stanno comportando bene in questa stagione.

Sono primi in campionato, nell’ultima gara han vinto 0-3 a Losanna, Lefort, Mambimbi, Nsame, e vincenti anche nell’ultima di Europa League, 0-1 in casa del CSKA Sofia, sempre Nsame a decidere.

Gli svizzeri, peraltro battuti all’andata dalla Roma a domicilio, cercano gli ultimi punti qualificazione.

Probabili formazioni Roma-Young Boys.

ROMA (3-4-2-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca

YOUNG BOYS (4-4-2) Probabile formazione: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Burgy, Garcia; Fassnacht, Rieder, Sierro, Sulejmani; Mambimbi, Nsame. All. Seoane

Pronostico e migliori quote Roma-Young Boys.

Pronostico tutt’altro che scontato.

Come detto i giallorossi cercano una vittoria solo per riscattare il recente pesante KO, ma gli svizzeri hanno bisogno di punti qualificazione.

La banda di Seoane, pur priva del suo capitano Lustenberger, è comunque un gruppo tenace, capace di mettere in difficoltà gli avversari, e lo ha già dimostrato all’andata, nonostante la vittoria, peraltro sofferta, dei giallorossi.

Roma favorita, 2.02 la quota Betclic per il segno 1, 3.80 la quota per il segno 2.

Suggeriamo il GG, 1.58, il segno X a 3.55, il pari con gol a 3.90

Precedenti e statistiche Roma-Young Boys.

La sfida di andata fu la prima in assoluto fra i due club, e fu un exploit per i giallorossi, che divennero la prima squadra italiana non solo a non perdere, ma soprattutto a vincere, in casa dello Young Boys.

1-2, Bruno Peres e il 1° gol giallorosso di Marash Kumbulla ribaltarono il vantaggio di Nsame.

Prima di allora, infatti, svizzeri sempre vincenti in casa contro italiane, Udinese, Napoli e Juventus nell’ordine sconfitte.

Young Boys vincente una sola volta in Italia, in casa dell’Udinese, 8 Novembre 2012, fase a gironi di Europa League, 2-3 al Friuli, Bobadilla Farnerud e Nuzzolo per gli svizzeri, Totò Di Natale e Fabbrini per i friulani.

Roma che dal canto suo ha perso solo una delle 6 gare casalinghe contro formazioni svizzere, proprio nell’ultima sfida, 19 Ottobre 2010, in UEFA Champions League, la banda di Ranieri sconfitta 1-3 dal Basilea, Frei, Inkoom, Cabral nel recupero, Borriello per la bandiera giallorossa, le precedenti 5 tutte vinte.

