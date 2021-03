Pronostico Roma-Shakthar Donetsk, 11-03-2021, andata ottavi Europa League

La Roma ospita lo Shakthar Donetsk nell’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League.

Gara in programma Giovedì 11-03-2021, alle ore 21.

All’Olimpico è sfida ricca di incroci: quello del tecnico giallorosso Paulo Fonseca contro una squadra che ha allenato per 3 anni proprio prima di approdare all’ombra del Colosseo, quello fra i due tecnici connazionali – ucraini allenati da un altro portoghese, Luis Castro.

Pronostico e migliori quote Roma-Shakthar.

Pronostico complicato.

Entrambe le squadre possono contare su un tasso tecnico notevole

La Roma con il mix di esperienza e qualità fornita da Mkhytarian, Pedro, il redivivo El Shaarawy, e la freschezza di giovani rivelazioni quali Borja Mayoral, Carles Perez, Gianluca Mancini, Luca Pellegrini.

Lo Shakthar con la colonia brasiliana formata dai vari Tete, Junior Moraes, capitan Taison, Dodo, Patrick, Ismaily, Vitao.

Entrambe sono reduci da andamenti altalenanti nell’ultimo periodo.

La statistica in un certo senso premia i giallorossi, vincenti 2 volte su 3 sfide casalinghe contro lo Shakthar.

Ucraini che però han già eliminato i giallorossi in un ottavo di finale, ma di Champions.

Tuttavia la Roma ha dimostrato di farsi valere in casa in ambito internazionale in questa stagione.

3 vittorie e un pareggio, 11 gol fatti e soli 2 subiti finora in questa EuroLeague.

Possiamo presumere che si ripetano, e magari che lo facciano anche con un certo margine, sfruttando l’andata in casa per poter mettere un’ipoteca sul passaggio del turno.

Naturalmente la banda di Fonseca è data per favorita anche dai bookmakers, segno 1 a 1.60 contro il 2 che paga ben 5 volte la posta con Snai.

Suggeriamo una bella combo, 1+Ov2.5, che Snai quota a 2.10.

Probabili formazioni Roma-Shakthar.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Cristante, Villar (Diawara), Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral. Allenatore: Daniel Fonseca.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubi, Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matviienko, Alan Patrick, Maycon, Solomon, Tete, Taison, Marlos. Allenatore: Luís Castro.

Precedenti e statistiche Roma-Shakthar.

Come anticipato sono 3 i precedenti all’Olimpico, tutti in UEFA Champions League, due su 3 proprio agli ottavi di finale, 2 vittorie romaniste e una ucraina, perciò finora mai alcun pareggio in Italia fra le due formazioni.

La prima sfida all’Olimpico coincide con il 1° precedente assoluto fra i due club, il 12 Settembre 2006, nella fase a gironi della UEFA Champions League, la Roma di Luciano Spalletti sconfisse con un netto 4-0 lo Shakthar dell’epoca, deciso tutto nel finale, dal 67′ in poi, nell’ordine Rodrigo Taddei, Francesco Totti, Daniele De Rossi e David Pizarro.

La seconda era curiosamente sempre una gara di andata degli ottavi, ma, per quanto detto, di Champions.

Il 16 Febbraio 2011, unica vittoria Shakthar in casa Roma, sconfitta 2-3 per i giallorossi allora guidati da Claudio Ranieri, in gol con l’autorete di Rat e il raddoppio di Jeremy Menez.

Uno Shakthar già allora fortemente a tinte brasiliane rispose con un tremendo tris, Jadson, Douglas Costa e Luiz Adriano – questi ultimi due futuri ‘italiani’, rispettivamente a Juve e Milan.

Il 13 Marzo 2018 è la data dell’ultima sfida in assoluto fra i due club. Sempre ottavi di Champions ma di ritorno, giallorossi allora allenati da Eusebio Di Francesco che vinsero 1-0 con gol partita di Edin Dzeko al 52′, risultato che li qualificò ai quarti in virtù della sconfitta 2-1 dell’andata.

Questa sarà quindi la prima sfida in Europa League fra le due formazioni.

Andamento instabile per entrambe le squadre in campionato.

Giallorossi reduci da 2 vittorie molto sofferte dopo il KO in casa contro il Milan.

Prima 1-2 in casa della Fiorentina, fanno tutto i giallorossi, con Leonardo Spinazzola autore sia del gol che ha aperto le marcature sia dell’autorete che è valsa il pari viola, prima del gol partita di Diawara.

Poi l’1-0 casalingo contro il Genoa nel lunch match dell’ultimo turno di campionato, colpo di testa vincente di Gianluca Mancini su azione da calcio d’angolo.

Shakthar che, dopo due sconfitte consecutive fra Premier ucraina e Coppa Nazionale, ha vinto il Derby contro l’Olimpik Donetsk, in trasferta, 0-1, gol partita di Dodo al 24′, doppia cifra, decima vittoria in campionato per la banda di Luis Castro.

Roma che sta facendo una ottima stagione in Europa League.

Girone A vinto brillantemente con 4 vittorie, un pari e una sconfitta a giochi già fatti.

E nei sedicesimi eliminato senza troppi problemi il Braga, con un complessivo 5-1, nel segno di Edin Dzeko e Borja Mayoral, un gol a testa per entrambi in ambedue le partite.

Shakthar retrocesso dalla Champions League, dove nel girone ha affrontato un’italiana, l‘Inter di Antonio Conte, bloccata sullo 0-0 in entrambi i confronti.

Ai sedicesimi gli ucraini si son sbarazzati del Maccabi Tel Aviv, con un 3-0 complessivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS