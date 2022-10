Pronostico Roma – Napoli, 23-10-2022, 11^ giornata Serie A

La Domenica di Serie A si chiude con un big match da alta classifica: il 23-10-2022, per l’11^ giornata, il Derby del Sole, Roma-Napoli, è sfida fra la quarta in classifica che ospita la capolista.

Nonchè riproposizione della sfida Mourinho-Spalletti, già vistasi nei bei tempi degli anni 2000, allorquando il portoghese guidava l’Inter mentre il toscano sedeva proprio sulla panchina oggi occupata dallo Special One.

Peraltro per lo Spallettone è perciò sfida amarcord, da grandissimo ex.

Giallorossi in fase di ripresa da una crisi, partenopei che invece stanno vivendo un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

La banda di Spalletti è un gruppo praticamente perfetto in ogni reparto, e sta praticamente dominando su entrambi i fronti.

Primo sia in campionato che nel girone di Champions, dove han già ottenuto la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi con 4 vittorie su 4 e una barca di gol !

Decisamente favoriti i partenopei, ma si sà, nel calcio tutto può succedere.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Roma – Napoli.

Un pronostico che può essere letto in un certo modo.

I giallorossi sono in piena fase di tensione stagionale, in risalita in campionato, al 4° posto e a 4 punti dalla vetta occupata proprio dai partenopei a quota 26.

Ma sono ancora in corsa per il passaggio della fase a gironi di Europa League, in cui devono cercare di vincere le ultime due gare, a cominciare dalla insidiosa quanto geograficamente proibitiva trasferta di Helsinki.

Insomma, la banda di Mou attraversa un periodo in cui si trova decisamente sotto pressione.

A differenza dei partenopei, i quali, di contro, giustappunto possono, per così dire, ‘rilassarsi’.

Come detto, sono dominatori su entrambi i fronti sin qui affrontati.

In vetta alla classifica di un campionato in cui han dimostrato, fino a questo momento, di essere il gruppo più in forma.

E, come anticipato, già ampiamente qualificati agli ottavi di Champions League.

In definitiva, la banda di Spalletti arriva a questo impegno con molti meno grattacapi rispetto all’avversaria.

Questo fattore potrebbe essere un’arma a doppio taglio.

Tante volte può accadere che una squadra che si trova in un momento topico della stagione riesca a tirar fuori l’asso nella manica.

Al contempo, anche il fatto di arrivare ad un big match di questa portata nelle migliori condizioni, senza altri impegni importanti all’orizzonte, può essere un ottimo viatico.

Insomma, pronostico estremamente complicato da decifrare.

I bookmakers concordano, pur dando per favoriti sempre i partenopei, anche se di poco: quota massima per il segno 1 a 2.9 con “Unibet”, per il 2 a 2.45 con “Goldbet”.

Una cosa è piuttosto semplice da presumere: sarà una sfida piuttosto combattuta, perché una supersfida come questa non lascia spazio a prudenze.

Potrebbero segnare entrambe, GG a 1.60, possibile che se una delle due avrà il sopravvento sarà per poco, vittoria Napoli con un gol di scarto a 4.20, vittoria giallorossa con un gol di scarto a 4.60.

Non male anche delle combo con il GG, 1+GG 5.20, 2+GG 4.33, X+GG 4.20, tutte quote “Stanleybet”.

Probabili formazioni Roma – Napoli.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Precedenti e statistiche Roma – Napoli.

Esistono 184 precedenti in assoluto, in tutte le competizioni e in casa di una e dell’altra, Roma in vantaggio con 70 vittorie, 55 vittorie Napoli e 59 pari.

In campionato, contando sia la Serie A che le ‘varianti’ del passato, 156 precedenti, 54 vittorie giallorosse, altrettanti pareggi, 47 vittorie napoletane.

In Serie A, i precedenti son 151, 53 vittorie romane, 46 napoletane, 52 pareggi.

Nelle ultime 2 sfide all’Olimpico neppure un gol giallorosso, lo scorso campionato un pari senza gol e due campionati fa Napoli vincente 0-2 con doppietta di Mertens.

Ultima vittoria giallorossa in un Derby del Sud in assoluto quasi 3 anni fa, lo scorso 2 Novembre 2019, Zaniolo e Veretout su rigore, Milik in gol per la bandiera partenopea.