Pronostico Roma-Lazio, 26-01-2020, 21^ giornata Serie A

E’ un tardo pomeriggio di fuoco quello della Domenica di Serie A: alle 18 del 26 Gennaio 2020 il Derby Capitolino, la Stracittadina Roma-Lazio.

Probabili formazioni Roma-Lazio.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Pronostico e migliori quote Roma-Lazio

Situazioni di classifica e stati mentali e fisici totalmente opposti per le due formazioni, accomunate solo da una sorte, l’eliminazione patita ai quarti di finale di Coppa Italia.

I giallorossi di Paulo Fonseca sconfitti nettamente in casa della Juventus, i biancocelesti di Pippo Inzaghi eliminati il giorno prima dal Napoli, gol partita di Insigne già al 2′ minuto.

Per il resto il paragone non regge davvero.

La Roma è reduce da un mediocre inizio di anno nuovo, con ben 3 sconfitte e sole 2 vittorie nelle prime 5 uscite fra Serie A e Coppa Italia.

A parte la sconfitta in Coppa con la Juve, perse 2 su 3 di campionato, le prime due gare dell’anno nuovo, le uniche 2 gare casalinghe finora del 2020.

Curiosamente con modalità molto simili: entrambe in casa, subendo 2 reti e contro torinesi.

Prima contro il Torino di Mazzarri, la prima gara del 2020 per entrambe le squadre, granata vincenti 0-2 all’Olimpico di Roma con doppietta di Belotti.

Poi contro la Juve – che quindi ha battuto due volte i giallorossi in 10 giorni fra campionato e Coppa – 1-2 con reti di Demiral e il 1° gol di Ronaldo contro la Roma da juventino.

Gol della bandiera romanista sempre su rigore con Perotti.

Nota positiva l’ultima di campionato, vittoria 1-3 in casa del Genoa, Under e Dzeko – entrambi a segno anche all’andata – in mezzo autorete di Biraschi.

Lazio invece in Paradiso, 11 vittorie di fila, record assoluto in Serie A nella storia biancoceleste.

Nell’ultima di campionato demolita la Sampdoria dell’ex romanista Ranieri con un netto 5-1, in cattedra Immobile, autore di una tripletta e sempre più bomber del torneo a quota 23 gol.

Per quanto il Derby sia sempre una partita a sé, questa Lazio ha le carte in tavola per portarselo a casa.

Ma un sussulto d’orgoglio della Roma non è affatto da escludere.

Considerazioni che sembrano essere in linea con i bookmakers, che danno i biancocelesti favoriti anche se di poco, 2.51 la quota più alta per il segno 2, mentre è 2.86 quella per il segno 1, entrambe di Planetwin.

Il Gol a 1.52, la combo Gol + Ov2.5 fa levitare la quota a 1.70, entrambe a segno in entrambi i tempi a quota 10.25, tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Roma-Lazio.

E’ in assoluto la Stracittadina romana numero 190

Il bilancio generale, in tutte le competizioni, è favorevole alla Roma, vincente 71 volte contro le 53 laziali, 65 perciò i pareggi.

All’andata alla 2^ giornata striminzito 1-1, vantaggio giallorosso con il grande ex di turno Kolarov su rigore, definitivo pari laziale con Luis Alberto.

Obiettivamente l’esplosione subita dai biancocelesti doveva ancora avvenire.

Nello scorso campionato le due formazioni si sono ‘divise’ la posta con una vittoria a testa.

Andata il 29 Settembre 2018, giallorossi vincenti 3-1, Immobile a rispondere al vantaggio di Pellegrini prima che Kolarov e Fazio la chiudessero.

Ritorno il 2 Marzo 2019, netto 3-0 biancoceleste, Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi.

