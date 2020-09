Pronostico Roma-Juventus, 27-09-2020, 2^ giornata Serie A

La Domenica di campionato della 2^ giornata di Serie A si chiude con quello che è forse il primo vero big match del campionato.

Domenica 27 Settembre ore 20:45 allo stadio Olimpico la Roma di Paulo Fonseca ospita la Juventus di Andrea Pirlo.

L’una reduce da una blanda prestazione trasformatasi in una sconfitta 3-0 virtuale – a tavolino contro il Verona, per la questione Diawara.

L’altra invece ha cominciato il nuovo corso Pirlo con un 3-0 di contro vero, contro la Sampdoria in casa.

Probabili formazioni Roma-Juve.

I giallorossi si rifanno sotto in formazione tipo nel primo impegno casalingo stagionale.

Spicca inevitabilmente Dzeko, che tanto si discuteva avrebbe potuto giocare sì questa partita, ma su sponda opposta, e invece eccolo lì, al centro del sistema offensivo giallorosso.

Su sponda Juve Pirlo potrebbe continuare a osare, riproponendo dal primo minuto il giovane ma promettente Frabotta e proponendo ancora il modulo con il trequartista, che questa volta potrebbe essere Kulusevski, che contro la Samp era al fianco di CR7 ed è subito andato in gol alla sua prima ufficiale in bianconero.

E allora chi accanto al portoghese ? Ebbene, Pirlo potrebbe proporre subito il nuovo arrivato o meglio il ritornante Morata !

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca



JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Pronostico e migliori quote Roma-Juve.

Molto banalmente due squadre molto diverse su molteplici piani.

Non solo quello ‘meramente’ tecnico tattico, con la qualità e le soluzioni della Juve innegabilmente superiori.

Ci si mettono anche penose questioni societarie a minare le sicurezze romaniste, con il clima di tensione creatosi per il nodo allenatore, con Fonseca in bilico e che, smentite societarie a parte, potrebbe seriamente rischiare la panchina nel caso di grave passo falso in questo match.

Ad attendere alla finestra ci sarebbe proprio il grande ex juventino Max Allegri, molto ingolosito dalla nuova dirigenza statunitense – è subentrato ormai Friedkin – ma anche, diciamolo, dal progetto di contratto di 8 milioni di € a stagione !

Anche la Juve, tuttavia, ha una questione interna da risolvere: l’antipatica vicenda Suarez, nella quale, si dice, sarebbe implicata la dirigenza bianconera, Paratici in primis !

Tutte comunque illazioni già apparentemente smentite dalla giustizia, e in casa bianconera si predicano, o meglio anche si ostentano, sicurezza e serenità.

Indubbiamente i bianconeri sono favoriti, ripetiamo perciò da diversi punti di vista.

L’inizio delle due squadre in stagione è stato, appunto, assai differente.

Giallorossi spreconi a Verona prima della tediosa questione Diawara che ha sancito il 3-0 a tavolino assegnato agli scaligeri.

Un 3-0 invece reale quello ottenuto dai bianconeri nel debutto ufficiale da allenatore per Andrea Pirlo.

Dimostrate già doti da grande leader da parte dell’ex regista, sia nella propensione all’audacia e assunzione di rischi, sia nel suo guidare con forza ma con silenzio il suo gruppo.

Audacia nel cambiare il modulo dal 4-3-3 in auge da anni al 3-4-1-2, dalla difesa a 4 a quella a 3, dal tridente offensivo al modulo con trequartista e 2 punte.

Audacia nell’inserire un novizio come Frabotta – autore di una splendida gara – e nel porre Ramsey nel ruolo di trequartista, risolvendo in un colpo il rebus sul suo ruolo su cui i predecessori Allegri e Sarri per un pò si erano dibattuti.

Audacia che potrebbe riproporre all’Olimpico, con l’ulteriore possibile cambio di Kulusevski trequartista alle spalle di Ronaldo e Morata, così da risolvere l’eventuale problema di come far coesistere lo svedese e il neo ritornato spagnolo.

Per qualità e intensità perciò bianconeri superiori e favoriti, Betclic quota a 3.30 il segno 1 e a 2.22 il segno 2.

La statistica anche, sul lungo periodo, favorisce i bianconeri, anche se negli ultimi anni i giallorossi hanno recuperato terreno.

Ricordiamoci che nell’ultimo precedente in assoluto, mese scorso, ultima giornata dello scorso campionato, la Roma ha espugnato lo Stadium per la prima volta, 1-3 contro una Juve tuttavia già aritmeticamente scudettata e con la testa agli ottavi di Champions.

Anche per le sfide all’Olimpico le cose si sono messe meglio negli ultimi anni per i giallorossi, con la Juve tornata a vincere all’Ombra del Colosseo lo scorso campionato dopo quasi 6 anni di astinenza.

In mezzo 2 pareggi e ben 3 vittorie dei giallorossi.

Stante la situazione, è da incluidere la possibilità che i bianconeri impongano il loro gioco, non senza qualche squillo dei giallorossi.

GG a 1.58, interessante la Combo 2+Ov2.5 che paga quasi 3 volte la posta. Per chi volesse osare, un buon risultato esatto sarebbe l’1-2, come nello scorso campionato, 8.80 la quota.

Per chi invece crede in un dominio più assoluto della Juve, il NG a 2.34, la combo con il 2 a 4.10, e per chi vuole rischiare, lo 0-3 paga 20 volte la posta.

Tutte quote Betclic.

Precedenti e statistiche Roma-Juve.

Come anticipato lo scorso campionato vinse la Juve di Sarri, 1-2 lo scorso 12 Gennaio all’ultima del girone di andata, Demiral e Ronaldo su rigore archiviarono la pratica nei primi 10 minuti, prima del rigore realizzato da Perotti e del terribile infortunio di Zaniolo.

Vittoria che, anticipato anche questo, interruppe un digiuno di vittoria che per la Juve all’Olimpico giallorosso mancava dal Maggio 2014, 0-1 sancito dal grande ex di turno Osvaldo alla penultima di campionato, vittoria che sancì per la Juve allora di Conte il record di punti in un solo campionato europeo a girone unico, 99, saliti poi a 102 con l’ultima giornata.

In mezzo, come detto, 2 pari e ben 3 vittorie della Roma.

La prima di questa serie è molto importante da citare, avendo molto a che fare con questa partita.

Era il campionato 2015/2016, curiosamente era anche allora la 2^ giornata, curiosamente anche allora c’era Dzeko osservato speciale.

All’epoca perché era il suo debutto all’Olimpico, oggi perché è la sua prima gara contro la Juve dopo la querelle che lo ha voluto vicino ai bianconeri per almeno un mese.

I giallorossi di Rudi Garcià trionfarono allora 2-1, in gol proprio con il mancato bianconero Dzeko – al suo 1° gol ufficiale nel calcio italiano – e prima ancora con uno che juventino in seguito lo diventò davvero, per 4 anni, Pjanic, prima del gol della bandiera bianconera, il 1° gol in A con la maglia della Juve per Dybala.

