Pronostico Roma-Juventus, 12-01-2020, 19^ giornata Serie A

Il big match dell’Olimpico chiude ufficialmente il girone di andata di questa Serie A.

Un grande classico del calcio italiano degna chiusura di una 19^ giornata ricca di prestigio.

La Roma di Fonseca prova a risalire la china dopo un orribile inizio d’anno 2020 – sconfitta casalinga 0-2 contro l’altra torinese e sempre in casa.

La Juventus di Sarri dal canto suo può approfittare del passo falso dell’Inter – bloccata sull’1-1 casalingo dall’Atalanta – per blindare il 4° titolo consecutivo di Campione d’Inverno.

Probabili formazioni Roma-Juve.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Pronostico e migliori quote Roma-Juve.

Le due squadre hanno iniziato l’anno nuovo in modi molto differenti.

La Roma come detto beffata in casa dall’altra squadra del capoluogo piemontese, il Torino di Walter Mazzarri, corsaro all’Olimpico con la doppietta di Belotti.

Juve invece che ha iniziato abbastanza bene con il 4-0 casalingo sul Cagliari maturato tutto nel 2° tempo, con la prima tripletta in Serie A nella carriera di Cristiano Ronaldo e il gol di Higuaìn.

Bianconeri che come detto saranno molto motivati a volersi riprendere la vetta della classifica per il titolo d’Inverno dopo il passo falso dell’Inter bloccata in casa dall’Atalanta.

L’esito del match è decisamente incerto, considerando che comunque i giallorossi sono intenzionati a mantenere la zona Champions, dove son stati raggiunti proprio dalla Dea a quota 35 punti.

Anche se i bookmaker danno la Juve per favorita e c’era da aspettarselo, con la quota massima per il segno 2 che ammonta a 2.27 di Planetwin contro il 3.25 per il segno 1 fornita da svariate agenzie.

Il momento attuale potrebbe far pendere l’ago della bilancia a favore dei bianconeri, che però hanno 2 aggravanti:

saranno impegnati negli ottavi di Coppa Italia in casa contro l’Udinese Mercoledì, un giorno prima della Roma, che chiuderà gli ottavi Giovedì in casa del Parma;

la statistica, che non vede i bianconeri vincenti nell’Olimpico giallorosso da più di 5 anni e mezzo, ultima volta nel 2014.

Il Gol è a 1.63, abbinato alla doppia chance X2 fa lievitare la quota a 2.17, la vittoria bianconera con un gol di scarto a 4.23, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Roma-Juve.

Come anticipato la Juve non espugna l’Olimpico romanista da quasi 6 anni.

L’ultima volta era Domenica 11 Maggio 2014, penultima di Serie A, i bianconeri di Antonio Conte sconfissero 0-1 la Roma di Garcià.

Gol partita dell’ex di turno Pablo Daniel Osvaldo, vittoria a suo modo storica, perché portò la Juve a quota 99 punti, già record assoluto in Serie A, poi incrementato a 102 nell’ultimo turno.

Da allora 3 vittorie giallorosse e 2 pari.

Vittoria giallorossa nell’ultimo precedente, il 12 Maggio 2019, terzultima dello scorso campionato, giallorossi vincenti 2-0 sulla Juve di Allegri già scudettata, Florenzi e Dzeko i fautori.

Ultimo pari nella stagione ancora precedente, senza gol un anno prima quasi esatto, il 13 Maggio 2018, anche allora penultima di campionato.

