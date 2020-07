Pronostico Roma-Inter, 19-07-2020, 34^ giornata Serie A

All’Olimpico alle 21:45 il big match che chiude la Domenica della 34^ giornata di Serie A, Roma-Inter è sfida quanto mai importante.

Da ambo le parti si cercano conferme, ovviamente con obiettivi molto diversi.

La banda di Fonseca vorrà confermare le recenti prestazioni positive, le 3 vittorie che son seguite a 3 sconfitte consecutive negli ultimi 6 turni, per tenersi la zona Europa League.

Ben altre ambizioni per gli uomini di Conte, che possono ritrovare il 2° posto, riavvicinando così la Juventus, sperando in un suo tonfo contro l’altra romana, ovviamente la Lazio, domani sera.

Probabili formazioni Roma-Inter.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Cristante, Kolarov; Veretout, Zappacosta; Mkhitaryan, Pellegrini, Perez; Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, De Vrij; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku.

Pronostico e migliori quote Roma-Inter.

Come detto entrambe sono in forma però i nerazzurri hanno maggiori motivazioni e sono superiori tecnicamente.

Concordano i bookmakers, che danno il segno 2 a 2.26 come quota massima con Betway e il segno 1 a 3.36 con 1XBet

Entrambe potrebbero andare a segno, Il GG a 1.48, Ov1.5 a 1.16, la vittoria interista con un gol di scarto a 5.30, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Roma-Inter.

Giallorossi in ripresa dopo 3 KO di fila contro Milan, Udinese e Napoli, seguite da altrettante vittorie sempre consecutive, contro Parma, Brescia e Verona, nel segno, soprattutto, di un redivivo Zaniolo.

Inter che ha infilato 3 risultati utili di fila dopo l’inaspettato KO casalingo contro il Bologna.

Un pareggio e 2 vittorie di fila, nell’ultima gara netto 0-4 in casa della Spal, 4 marcatori diversi, Candreva, Biraghi, Alexis Sanchez e Gagliardini, con il cileno in particolare autore di un grande match e rimpianto di non averlo avuto per gran parte della stagione.

All’andata a San Siro fu combattuto pari senza gol.

Lo scorso campionato la sfida all’Olimpico terminò 2-2, la Roma di Di Francesco e l’Inter del grande ex Spalletti, ospiti 2 volte in vantaggio con Keità e Icardi e giallorossi sempre in pari con Under e Kolarov.

Ultima vittoria interista nell’Agosto 2017, 2^ giornata di Serie A, 1-3 con la doppietta di Icardi e il 1° gol interista di Vecino a rimontare il vantaggio di Dzeko al termine di un match spettacolare e molto ben giocato da ambo le parti.

Ultima vittoria giallorossa in casa contro l’Inter in Serie A risalente all’Ottobre 2016, Dzeko e addirittura autorete di Icardi, in mezzo il 1° gol in Serie A nonché in nerazzurro della meteora Ever Banega.

