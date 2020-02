Pronostico Roma-Gent, 20-02-2020, andata sedicesimi Europa League

L’Europa League riparte con l’andata dei sedicesimi di finale, e la Roma di Fonseca ospita il Gent allenato dal danese Jess Thorup, ore 21 del 20 Febbraio.

I giallorossi per dare una scossa a una stagione sin qui deludente e, soprattutto, ad un 2020 fin qui disastroso, sole 2 vittorie su 9 gare nell’anno nuovo-per altro entrambe in trasferta-, per il resto ben 6 sconfitte e il pari nel Derby.

Belgi che dal canto loro son al 2° posto nella Jupiler Pro League – il massimo campionato belga – e reduci da 8 gare utili di fila.

Probabili formazioni Roma-Gent

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezos; Niangbo, David. All. Thorup

Pronostico e migliori quote Roma-Gent

Una Roma con ampi margini di miglioramento affronta quindi una formazione belga che se la sta cavando molto bene all’interno dei suoi confini nazionali.

Ma non solo: il Gent è finora imbattuto in gare internazionali in questa stagione, avendo vinto il suo girone contro squadre come Wolfsburg, Saint-Etienne e Oleksandrija, non le ultime arrivate.

3 vittorie e altrettanti pari nel girone I di questa Europa League per la banda di Thorup.

Esiste già un doppio confronto fra le due formazioni, sempre in Europa League, nella prima edizione, preliminari 2009/2010, non ci fu sfida contro i giallorossi di Spalletti, vincenti con un totale reti di 10-2.

Può essere la gara del riscatto per i giallorossi, contro i belgi che potrebbero arrivare illusoriamente carichi al match dopo un bell’andazzo di campionato.

Giallorossi naturalmente favoriti con il misero 1.46 quota massima per il segno 1 fornita da 888sport e Unibet, contro il mostruoso 8 quota massima per il segno 2 fornita da William Hill.

La combo 1+Ov2.5 è a 1.89, quella 1+Gol a 2.76, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Roma-Gent

Come anticipato esiste un precedente, un doppio confronto sempre in Europa League ma nei preliminari, nella prima edizione, quella 2009/2010.

Non ci fu partita, la Roma di Spaletti dilagò con un 10-2 complessivo. L’andata all’Olimpico si chiuse per 3-1, doppietta di Totti e Vucinic dopo l’iniziale vantaggio belga di Mbaye.

Il tennistico 1-7 al ritorno sancì il passaggio del turno per i giallorossi.

Giallorossi imbattuti nelle ultime 12 sfide contro formazioni belga.

©RIPRODUZIONE RISERVATA