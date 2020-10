Pronostico Roma-CSKA Sofia, 29-10-2020, 2^ giornata Europa League

Per il debutto stagionale casalingo in Europa League la Roma di Paulo Fonseca ospita i bulgari del CSKA Sofia di Stamen Dimitrov Belcev, per la 2^ giornata del gruppo A.

Giallorossi galvanizzati dall’ottimo inizio della stagione europea con la vittoria in Svizzera e dal bel pareggio a San Siro contro il Milan che finora aveva sempre vinto.

CSKA che non attraversa un momento particolarmente brillante, né in patria, dove è solo al 5° posto, né in Europa, dove ha iniziato abbastanza male, perdendo 0-2 in casa contro il Cluj.

Probabili formazioni Roma-CSKA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. All.: Belcev

Pronostico e migliori quote Roma-CSKA.

Non sembrerebbe esserci partita.

I bookmakers parlano chiaro con la quota 1 a 1.26 e il 2 a 11 con Betclic.

Roma su di giri, fra il bel debutto europeo in cui è divenuta la prima italiana ad espugnare il campo dello Young Boys, 1-2 con Bruno Peres e 1° gol giallorosso nonché europeo – al debutto internazionale personale – per Kumbulla, rimontato il vantaggio svizzero di Nsame al 14′.

CSKA che ha iniziato male la stagione europea perdendo in casa 0-2 contro il Cluj di Dan Petrescu e in campionato non vince da 6 gare consecutive, 5 vittorie e un pareggio.

4 precedenti fra le due formazioni, tutte vittorie giallorosse senza mai neppure un gol bulgaro.

Sembra davvero scontato l’esito.

1+Ov2.5 a 1.56, 1+No Gol a 2.10.

Precedenti e statistiche Roma-CSKA.

Come anticipato 4 vittorie su 4 della Roma senza mai neanche un gol bulgaro.

Ultima volta proprio in Europa League 2009/2010, dove i giallorossi vinsero il girone.

Bulgari che in 8 trasferte italiane han perso 6 volte e pareggiato 2, ultima volta in casa del Parma in Coppa UEFA nel 1991.

