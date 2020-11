Pronostico Roma-Cluj, 05-11-2020, 3^ giornata UEFA Europa League

Una Roma in forma ritrova l‘Europa League, Giovedì 5 Novembre ore 18:55.

Per la terza giornata della fase a gruppi, gruppo A, la banda di Fonseca ospita i romeni del Cluj, allenati dal leggendario Dan Petrescu, vecchia conoscenza del nostro calcio, fra Foggia e Genoa.

I giallorossi inseguono la loro prima vittoria casalinga in questa EuroLeague-dopo lo sfortunato 0-0 contro la CSKA Sofia lo scorso turno.

Successo che sarebbe naturalmente molto importante nell’economia del girone.

Di contro i romeni hanno vinto l’unica trasferta sin qui disputata.

Probabili formazioni Roma-Cluj

Come noto, Fonseca apporta qualche cambiamento in Coppa.

Pau Lopez rimpiazza Mirante in porta e viene data chance di mettersi in mostra al grande talento emergente del calcio spagnolo Borja Mayoral, che addirittura dovrebbe essere il terminale dei capitolini.

Con Dzeko tenuto a riposo precauzionale.

Fra le fila giallorosse anche due positivi al coronavirus, trattasi di Calafiori e Diawara.

3 invece per i romeni, Burca, Chipciu e Vojtus.

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 20 Fazio, 24 Kumbulla, 5 Jesus; 33 Peres, 14 Villar, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 31 Mkhitaryan; 21 Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): 34 Balgradean; 16 Susic, 4 Manea, 13 Ciobotariu, 45 Camora; 28 Hoban, 8 Djokovic; 99 Rondon, 7 Paun, 10 Deac; 22 Debeljuh.

Pronostico e migliori quote Roma-Cluj.

I giallorossi dopo un inizio di stagione stentato han ripreso a macinare gioco e risultati.

E’ vero che la vittoria 2-0 contro la Fiorentina nell’ultimo turno di Serie A – primo gol stagionale per Leonardo Spinazzola e 3° in questa sua prima stagione in Italia per Pedro – è arrivata al termine di una gara travagliata e ha interrotto 2 pareggi consecutivi.

Come è vero, tuttavia, che i giallorossi hanno tirato fuori le unghie, mettendo in mostra tutta la loro tenacia, il loro spirito di non mollare mai, di attaccare in massa con le loro ripartenze fulminanti.

Vedasi la bella rimonta di San Siro contro il Milan, primo vero big match stagionale.

In mezzo il pari senza gol all’Olimpico contro il CSKA Sofia, nella prima uscita casalinga in coppa, pari senza gol con tanta sfortuna per i giallorossi.

Alla prima giornata invece bella vittoria in casa dello Young Boys, che mai aveva perso in casa contro un’italiana.

1° gol stagionale di Bruno Peres e 1° gol giallorosso per il nuovo acquisto Marash Kumbulla, a rimontare il vantaggio svizzero con Nsame su rigore.

Cluj che dal canto suo se la cava in patria, dove occupa il 3° posto, anche se hanno perso l’ultima gara, 1-2 in casa addirittura contro il Gaz Metan 10° in classifica.

Romeni invece ancora imbattuti in EuroLeague, espugnato il campo della CSKA 0-2 con Rondon e Deac su rigore, entrambi nella ripresa, prima dell’1-1 in casa contro lo Young Boys, tutto in sette minuti della ripresa, di nuovo Rondon a portare in vantaggio i romeni al 62′, e poi Fassnacht 7 minuti dopo.

Quella romena è a sua volta una formazione tenace, restia ad arrendersi.

I bookmakers non vedono un grande equilibrio, quotando a 1.37 il segno 1 e addirittura a 8.20 il segno 2.

I giallorossi potranno farcela, ma dovranno probabilmente soffrire.

GG a 1.90, Ov2.5 a 1.60, la combo 1+GG a 2.72.

Precedenti e statistiche Roma-Cluj.

Esistono 4 precedenti fra le due formazioni, 2 vittorie giallorosse, 1 pari, 1 vittoria romena.

Per la cronaca, 2 sfide su 4 all’Olimpico, dove si è disputato anche il 1° precedente in assoluto.

Era la UEFA Champions League 2008/2009, era Martedì 16 Settembre 2008, la 1^ giornata, curiosamente anche allora del girone A.

Era, soprattutto, la gara di debutto assoluto in Champions nella storia del club transilvano, allora allenato dall’italiano Maurizio Trombetta, che espugnò l’Olimpico 1-2 in rimonta contro la Roma di Luciano Spalletti.

Doppietta di Culio dopo l’iniziale vantaggio di Panucci.

Entrambe 2-1 le sfide dell’Olimpico.

Nel senso che i giallorossi restituirono il risultato 2 anni dopo, il 28 Settembre 2010, deciso tutti negli ultimi 20 minuti, tremendo uno-due giallorosso, al 69′ Mexes e 2 minuti dopo Borriello, Rada per il gol della bandiera romena.

