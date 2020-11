Pronostico Rijeka-Napoli, 05-11-2020, 3^ giornata UEFA Europa League

Smaltita la delusione di campionato, il Napoli si rituffa nella stagione europea.

Giovedì 5 Novembre, alle 18:55, per la 3^ giornata del gruppo F dell’Europa League, i partenopei di Gattuso vanno a far visita ai croati del Rijeka dello sloveno Simon Rozman.

Si gioca allo “Stadion Rujevica” della storica città di Fiume.

Probabili formazioni Rijeka-Napoli.

RIJEKA (5-4-1):Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna

Pronostico e migliori quote Rijeka-Napoli.

Sulla carta non sembra esserci partita.

12.25 il segno 1, 1.25 il segno 2, quote Betclic.

La netta differenza fra i valori in campo è innegabile.

Anche se i partenopei potrebbero partire con un 11 rimaneggiato rispetto a quello titolare, senza i totem Insigne e Mertens, con in cambio Lozano e Petagna.

Croati reduci da 3 sconfitte di fila fra campionato ed Europa League, dove finora perciò ha sempre e solo perso, 0-1 alla prima giornata in casa contro la Real Sociedad e solo in pieno finale, al 3′ di recupero con gol di Jon Bautista.

Poi pesante 4-1 in casa degli olandesi dell’AZ, rigore di Koopmeiners, doppietta di Gussmundsson e gol di Jasper Karlsson, prima del 1° gol in questa Europa League per i croati, di Kulenovic.

Napoli che ha perso alla prima in casa contro l’AZ, gol di De Wit, ma si è rifatto vincendo con medesimo risultato in casa della Real Sociedad, gol partita di Politano.

La banda di Gattuso ha perso anche l’ultimo impegno stagionale, la seconda sconfitta sul campo in stagione – escluso cioè il 3-0 a tavolino contro la Juve.

Entrambi insuccessi in casa, dopo l‘AZ alla prima di Europa League, ultimo turno di campionato con Sassuolo vincente al San Paolo con rigore di Manuel Locatelli e 1° gol in Italia per il giovane francese Maxime Lopez.

Al termine di una partita in cui i campani, come loro solito, han prodotto tanto e sprecato altrettanto, a parte qualche grande intervento del portiere avversario Consigli.

Data appunto la vena offensiva dei partenopei, è davvero probabile che la spuntino.

2+No gol a 2.69, vittoria napoletana con 2 gol di scarto a 4.10, per chi vuole azzardare un risultato esatto, lo 0-2 paga 6 volte la posta, sempre quote Betclic.

Precedenti e statistiche Rijeka-Napoli.

Sfida del tutto inedita. Ma la statistica favorisce, incredibilmente, i croati, vincenti nella loro ultima sfida contro un’italiana, il 7 Dicembre 2017, ultima giornata sempre dei gironi di Europa League, e curiosamente proprio contro Gattuso, all’epoca alla guida del suo Milan, perdente 2-0 in Croazia con reti di Pulic e Gavranovic.

