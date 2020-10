Pronostico Real Sociedad-Napoli, 29-10-2020, 2^ giornata Europa League

Il Napoli di Gattuso si rituffa in Europa League.

Dopo la delusione della sconfitta casalinga contro gli olandesi dell’AZ, i partenopei vanno allo Stadio “Anoeta” di San Sebastian a far visita alla Real Sociedad per la 2^ giornata del gruppo F.

Delusione al debutto europeo parzialmente smaltita da un andamento in campionato che finora è stato decisamente soddisfacente, con 4 vittorie su 4 – ovviamente non si conta il 3-0 a tavolino contro la Juventus.

Gli spagnoli, allenati da Imanol Alguacil Barrenetxea, attraversano un ottimo momento, sia in Liga che in Europa.

In campionato sono attualmente addirittura primi in classifica, e in EuroLeague hanno iniziato con una vittoria.

Probabili formazioni Real Sociedad-Napoli.

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Ander Guevara; Portu, David Silva, Mikel Merino, Oyarzabal; Willian José. Allenatore: Alguacil.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.

Pronostico e migliori quote Real Sociedad-Napoli.

Pronostico molto complicato.

Entrambe le squadre attraversano un buon momento.

Napoli che ha vinto tutte le gare disputate in campionato – ovviamente non si conta il particolare caso Juve.

Ultima di campionato vinta nel Derby campano in casa del Benevento.

1-2 in rimonta con entrambi i fratelli Insigne in gol, Roberto per il Benevento, 1° gol in Serie A proprio contro il Napoli che lo ha svezzato, e poi Lorenzo Il Magnifico e il 1° gol nella prima stagione napoletana per Petagna.

Vittoria che ha parzialmente cancellato la delusione dell’esordio europeo, al San Paolo sconfitta 0-1 contro l’AZ, gol di De Wit intorno all’ora di gioco, al termine di un match in cui comunque la banda di Gattuso ha sprecato tanto.

Spagnoli invece reduci da ben 4 vittorie di fila fra campionato e coppa.

In Europa hanno esordito espugnando 0-1 il campo del Rijeka, con gol di Jon Bautista in pieno recupero.

Prima ancora nell’ultima di Liga demolito l’Huesca, 4-1 in casa.

Gli spagnoli hanno tanta qualità, grazie anche alla miscellanea di grande esperienza, vedasi l’ex Manchester City David Silva, e la grande rivelazione del calcio spagnolo Oyarzabal-doppietta nell’ultimo turno.

Qualità che ci sta da ambo le parti. E sul campo sicuramente ci sarà battaglia.

Anche i bookmakers vedono sostanziale equilibrio.

2.70 il segno 1, e 2.67 il segno 2, differenza cioè minima di quote, con Betclic.

La statistica è contro i partenopei, che non hanno vinto nessuna delle ultime 8 sfide contro club spagnoli.

Di contro la Real Sociedad ha perso solo una volta contro un’italiana, contro l’Inter circa 40 anni fà – e per lo più ha vinto le sole 2 gare casalinghe contro italiane.

Potrebbero sostanzialmente equivalersi.

GG a 1.76, il pari con Gol paga più di 4 volte la posta.

Precedenti e statistiche Real Sociedad-Napoli.

Sfida inedita.

Come anticipato la Real Sociedad ha una tradizione favorevole contro italiane.

Ne ha affrontate solo 2, in entrambi i casi doppie sfide, ma una sola sconfitta, contro l’Inter.

In casa Sociedad con la vittoria contro i nerazzurri nel 1979 e nel 2003, ultima sfida contro una formazione nostrana, in casa, pari senza gol contro la Juventus di Marcello Lippi nella fase a gironi di Champions.

Napoli che, come detto, non vince da 8 sfide contro una spagnola.

Ultima trasferta contro una spagnola nel ritorno degli ottavi della scorsa edizione della Champions League.

Brutta sconfitta 3-1 contro il Barcelona al Camp Nou, Lenglet, Messi e rigori di Suarez e Insigne, tutto nel primo tempo.

Vittoria che ovviamente eliminò i napoletani.

