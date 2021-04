Pronostico Real Madrid-Liverpool, 06-04-2021, andata quarti di UEFA Champions League

E’ sfida di prestigio per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League.

Martedì 06-04-2021, ore 21, al campo d’allenamento di Valdebebas, il Real Madrid di Zinedine Zidane ospita il Liverpool di Jurgen Klopp in una sfida che promette gol e spettacolo.

Praticamente una Finale anticipata fra due squadre che in passato han già dato vita a due atti finali della competizione, uno vinto per parte.

Pronostico e migliori quote Real-Liverpool.

Per formulare questo pronostico bisogna pensare alla grande voglia di rivalsa di entrambe le formazioni.

Blancos reduci da ben 11 gare utili di fila fra Liga e Champions, 9 vittorie e 2 pari entrambi 1-1 e proprio consecutivi ed entrambi in campionato, in casa contro l’altra Real, Sociedad, e in trasferta nel Clasico, il Derby della capitale spagnola contro l’Atletico.

Reds che dal canto loro stan provando a dare uno scossone a una stagione disastrosa sotto molti aspetti,

Con la leadership della Premier League ormai strapersa e le eliminazioni premature da entrambe le coppe inglesi, sia quella di Lega che la FA Cup, la Champions potrebbe essere terreno di rivalsa per la banda di Klopp.

Reduce da 3 vittorie di fila, striscia aperta dal 2-0 nel ritorno degli ottavi contro il Lipsia.

I bookmakers prevedono sostanziale equilibrio, con il segno 1 dato a 2.70 e il 2 a 2.55.

Ciò che è probabile è che entrambe le squadre premeranno sull’acceleratore, senza paura di esporsi al contropiede avversario.

Potremo quindi vedere molti gol.

Ov3.5 a a 2.85, combo con il segno X paga addirittura 10 volte la posta, sempre con Snai.

Probabili formazioni Real-Liverpool.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Mendy; Vázquez, Modrić, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Asensio

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Jota, Mané

Precedenti e statistiche Real-Liverpool.

Esistono 6 precedenti fra i due club, tutti nella massima competizione europea, fra cui, come anticipato, 2 finali.

La prima il 27 Maggio 1981, il Liverpool di Bob Paisley trionfò sul Real allenato all’epoca dal mitico Vujadin Boskov, al Parco dei Principi di Parigi inglesi vincenti 1-0 con gol partita a 9 dal 90′ di Alan Kennedy.

La seconda in tempi più recenti, Sabato 26 Maggio 2018, a Kiev il Real di Zinedine Zidane si prese la rivincita sconfiggendo 3-1 il Liverpool di Klopp.

Deciso tutto nella ripresa, decisivo il disastroso portiere dei Reds Loris Karius.

Autore prima di una leggerezza incredibile, con un errato rinvio del pallone che favorì il vantaggio di Benzema al 6′ della ripresa, per poi ripetersi a 7 dal 90′ non trattenendo un tiro non irresistibile di Gareth Bale per la doppietta personale e il gol definitivo del gallese.

In mezzo momentaneo illusorio pari inglese con Sadio Mané e il primo gol di Bale in spettacolare rovesciata.

Esistono 2 precedenti a Madrid, curiosamente entrambi in Champions ed entrambi con medesimo risultato, 1-0, il primo in favore dei Reds, il 25 Febbraio 2009, 0-1 sancito da Benayoun, il secondo il 4 Novembre 2014, rivincita del Real di Ancelotti Campione d’Europa in carica, decise Benzema.

Due sfide ovviamente entrambe al Bernabeu, questa sarà la prima sfida a Valdebebas fra le due formazioni.

