Pronostico Real Madrid-Barcelona, 01/03/2020, 26^ giornata della Liga

Senza Juventus-Inter, rinviata più o meno a sorpresa, c’è El Clasico ad infiammare i cuori degli appassionati di calcio di tutta Europa.

Al Bernabeu Real Madrid-Barcelona è il posticipo serale che chiude alla grande la 26^ giornata-7^ di ritorno- della Liga.

Le due squadre si contendono ancora una volta la vetta della classifica, al momento occupata ancora dai blaugrana Campioni in carica a quota 55, 2 punti sopra i Blancos.

Probabili formazioni Real-Barça.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo; Arthur Melo, Busquets, De Jong; Vidal (o Braithwaite), Messi, Griezmann.

Pronostico e migliori quote Real-Barça.

Come noto nessuna delle due squadre attraversa un momento particolarmente brillante.

Da una parte il Real che dall’addio di Cristiano Ronaldo ha visto sfaldarsi il suo zoccolo duro, con big ormai finiti ai margini, in primis Bale, ormai fuori dal progetto.

Oltre alle critiche a Zidane, le cui 3 Champions League consecutive al debutto alla guida della prima squadra sono ormai uno sbiadito ricordo.

Merengues peraltro reduci da 2 sconfitte consecutive in stagione fra Liga e Champions, prima l’1-0 in casa del Levante, poi l’1-2 casalingo nell’andata degli ottavi contro il City di Guardiola.

La vittoria manca in assoluto dall’1-4 a Pamplona contro l’Osasuna il 9 Febbraio, e in casa praticamente da un mese, 1 Febbraio il Derby contro l’Atletico deciso 1-0 da Benzema.

Dall’altra parte un Barcelona che ha faticato oltremodo a Napoli in Champions – pari 1-1 contro i partenopei di Gattuso, Griezmann ha risposto a Mertens – ma che in campionato ha ripreso una buona marcia dopo l’ultima sconfitta.

Il clamoroso 2-0 di Valencia il 25 Gennaio, da allora 4 vittorie di fila in campionato, l’ultima piuttosto netta, il 5-0 casalingo all’Eibar con il Poker di Leo Messi.

In mezzo però anche la sconfitta che ha sancito l’eliminazione dai quarti di Coppa del Re, 1-0 in casa dell’Athletic Bilbao.

Al momento i blaugrana sembrano quindi avere basi più solide. Tuttavia non è da escludere una reazione del Real proprio in un momento di così netta difficoltà.

Pronostico quanto mai complicato, e la differenza non netta di quote ne è testimonianza: quota massima per il segno 1 è il 2.26 di Planetwin, contro il 3.2 quota più alta per il segno 2, di William Hill.

Ci son tutte le premesse per un Clasico meno spettacolare del solito, con fasi di studio reciproche e tanta prudenza, potrebbe essere difficile l’ultimo passaggio e potrebbero non vedersi molti gol.

Una gara quindi che potrebbe non differire troppo dallo scialbo 0-0 all’andata al Camp Nou.

Il Gol è a 1.53, l’Un2.5 a 2.18, il risultato esatto 1-1 a 6.60, quote Betclic.

Precedenti e statistiche Real-Barça.

Si gioca il Clasico numero 276, il Real è a un passo dalla vittoria numero 100, mentre i blaugrana han superato già da un pezzo tale quota, essendo a 115, 61 i pareggi.

Una sfida leggendaria, accesasi particolarmente nell’epoca Messi VS CR7, con l’argentino in vantaggio nelle sfide, da quelle infuocate di Liga alle semifinali di Champions 2011 dominate dai blaugrana.

Come anticipato andata al Camp Nou senza gol.

Questa sfida sarà particolarmente importante per Sergio Ramos, che diventerà primatista di presenze nel Clasico, superando un altro Blanco, Manuel Sanchis.

Lo scorso anno al Bernabeu in Liga trionfarono i blaugrana, 0-1 deciso da Rakitic, mentre prima ancora nel return match di Coppa del Re il netto 0-3 con doppietta di Suarez e autorete di Varane.

In Liga blaugrana reduci da 4 successi di fila nelle sfide al Bernabeu.

