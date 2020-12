Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid, 12-12-2020, 13^ giornata Liga

Il Derby di Madrid infiamma il Sabato sera della Liga.

Il 12-12-2020, ore 21, a Valdebebas il Real Madrid di Zinedine Zidane ospita l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

E’ una delle rare volte negli ultimi anni che i Colchoneros si presentano al Derby in condizioni migliori e anche sopra in classifica rispetto ai Blancos.

Atletico primo in classifica a quota 26 punti, ben 6 in più del Real 4° e per giunta con 2 gare da recuperare, una invece per i Blancos.

Una cosa le accomuna: entrambe hanno oltremodo faticato in UEFA Champions League.

Entrambe agguantando la qualificazione agli ottavi in extremis, curiosamente entrambe con una vittoria 2-0.

Real in casa sul Monchengladbach, doppietta di Benzema, Hermoso e Carrasco decisivi per l’Atletico a Salisburgo.

Ben diversa la situazione in Liga, dove il Real arranca, estremamente instabile, ha vinto 0-1 a Siviglia – autorete del portiere Bounou – dopo la sconfitta casalinga 1-2 contro l’Alaves.

Colchoneros invece ancora unici imbattuti in campionato e reduci da 7 vittorie di fila, ultima 2-0 sul Valladolid deciso nel secondo tempo da Lemar e Marcos Llorente.

Probabili formazioni Real-Atletico.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Rodrygo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, Suarez.

Pronostico e migliori quote Real-Atletico.

2.36 e 3.17 le quote Betclic per i segni 1 e 2 rispettivamente, insomma il Real a casa sua è favorito.

Ma non solo: la vittoria sul Gladbach ha ricementato un gruppo un pò spaccato e Zidane ha riguadagnato la fiducia del club.

Ma l’Atletico non starà a guardare.

GG a 1.86.

Precedenti e statistiche Real-Atletico.

E’ il derby madrileno numero 298.

Finora Real in forte vantaggio, 153 vittorie, 75 dell’Atetico, 69 pareggi.

Benzema decise l’ultima sfida a Madrid, al Bernabeu lo scorso 1 Febbraio, 1-0.

