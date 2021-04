Pronostico e quote Juventus-Napoli, recupero 3° giornata Serie A 07-04-2021.

Pronostico e quote Juventus-Napoli: i bianconeri di Andrea Pirlo ospitano, all’Allianz Stadium, gli azzurri di Gennaro Gattuso nel recupero della terza giornata di campionato non andata in scena lo scorso 4 ottobre.

Reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare di campionato, la Juventus di Andrea Pirlo si appresta ad ospitare, all’Allianz Stadium, nel recupero della terza giornata di Serie A non andata in scena lo scorso 4 ottobre, il lanciatissimo Napoli di Gennaro Gattuso che dopo aver battuto Bologna, Milan, Roma e Crotone punta a fare risultato anche in casa dei bianconeri che non vincono dall’1-3 al Cagliari del 14 marzo.

I partenopei sono in uno stato di forma eccezionale, al contrario della Vecchia Signora che, in seguito al pareggio col Torino, si trova ora a condividere la quarta posizione in classifica proprio coi campani che, in caso di successo mercoledì sera, si porterebbero al terzo posto in graduatoria, a +1 sull’Atalanta e a -1 dal Milan. Andrea Pirlo, il cui futuro è appeso ad un filo, non può più sbagliare. La squadra, considerando anche la crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus, non può permettersi di restare fuori dalla Champions League.

Urge una svegliata ed urge subito perché se i piemontesi arrancano, le altre corrono. Roma e Lazio, attualmente fuori dalle zone europee della classifica, hanno infatti rispettivamente solo 5 e 4 punti in meno delle zebre che continuando su questa scia di pessime prestazioni rischiano seriamente di finire seste o settime. Uno scenario che nessun tifoso juventino si augura, ma che con 9 partite ancora da giocare, rischia seriamente di realizzarsi.

Pronostico e quote Juventus-Napoli

Pronostico Quote 2 3.80 Over 2.5 1.65 GG+Over 2.5 1.90

Pronostico e quote Juventus-Napoli: 2 quotato 3.80 e Over 2.5 quotato 1.65 su Eurobet.

Quello di mercoledì sera sarà il terzo incontro stagionale tra Juventus e Napoli dopo la finale di Supercoppa Italiana dello scorso gennaio e la gara di ritorno di campionato dello scorso 13 febbraio. Il bilancio dice una vittoria a testa: 2-0 dei bianconeri nella gara del Mapei Stadium e 1-0 dei partenopei nel match del Maradona.

Pronosticare un risultato attendibile è quindi cosa sicuramente difficile, visto che parliamo comunque di un match sentissimo tra due squadre che lottano per la Champions League. Come detto, la squadra di Andrea Pirlo non sta attraversando un buon momento. I risultati, per una società reduce da 9 scudetti di fila, sono pessimi e la qualificazione in Champions League non ancora in cassaforte, pone ovviamente in una posizione scomoda il tecnico bresciano che, complice anche una squadra costruita male, si è rivelato completamente inadatto ad un ambiente che mirava a confermarsi sul tetto più alto d’Italia e a fare bene in Coppa Campioni.

La sfida col Napoli dell’amico Gattuso sarà probabilmente decisiva per il classe ’79 il cui gruppo parte ovviamente sfavorito contro una formazione, quella partenopea, reduce da 4 vittorie consecutive e desiderosa di collocarsi in zona Champions. Per quanto riguarda il pronostico quindi, sentiamo di suggerire il GG+Over 2.5 dato a 1.65 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi consigliamo invece il 2 fisso dato a 3.80. Valida alternativa potrebbe essere l’Over 2.5 fissato a 1.65.

Pronostico e quote Juventus-Napoli: le classiche

1: 2.00

X: 3.50

2: 3.80

Over 2.5: 1.65

Under 2.5: 2.10

GG: 1.57

NG: 2.25

Probabili formazioni Juventus-Napoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

