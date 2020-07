Pronostico PSG – Saint-Etienne, 24-07-2020, Finale di Coupe de France

La Ligue 1 è stato l’unico campionato dei Top 5 europei ad essere sospeso durante il lockdown, ma la stagione calcistica transalpina non è finita: ci sono ancora da disputare entrambe le finali delle coppe nazionali francesi.

Si comincia Venerdì 24 Luglio con la Finale di Coupe de France, che vede come sfida una grande classica del calcio francese, PSG – Saint-Etienne.

I parigini, allenati da Thomas Tuchel, dominatori assoluti del calcio francese recente – si son visti assegnare il titolo a tavolino quest’anno – nonché primatista di trionfi in Coppa di Francia, 12, 4 dei quali nelle ultime 5 stagioni, e l’anno scorso finale persa ai rigori contro il Rennes.

Dall’altra parte il Saint Etienne, storico club transalpino, il club più scudettato di Francia, 10 campionati vinti, guidato da un tecnico a sua volta storico, Claude Puel, guru del calcio francese.

Probabili formazioni PSG – Saint-Etienne.

PSG (4-4-2): Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar; Icardi, Mbappé.

SAINT ETIENNE (4-2-3-1): Moulin; Debuchy, Fofana, Moukoudi, Kolodziejczak; Camara, M’Vila; Hamouma, Boudebouz, Bouanga; Krasso.

Pronostico e migliori quote PSG – Saint-Etienne.

Pronostico quanto mai complicato considerando per l’appunto che il campionato francese è fermo da quasi 3 mesi ormai.

Non ci sono dubbi sul netto gap tecnico in favore dei parigini, con i loro uomini d’oro Neymar e Mbappé, oltre a un Icardi sempre imprevedibile e anche per questo sempre insidioso..

Gap nettamente palesato nell’unico scontro in campionato fra le due formazioni, parigini vincenti 0-4 in trasferta.

I bookmakers sono quantomeno impietosi: segno 1 a 1.14, segno 2 addirittura a 25 ! Quote Marathon Bet.

Possibile solita goleada dei capitolini, Ov2.5 a 1.25, stessa quota, curiosamente, per la combo GG + Ov2.5, per chi volesse alzare la posta, 4.25 per la vittoria parigina con 3 gol di scarto, quote Snai.

Precedenti e statistiche PSG – Saint-Etienne.

E’ questa la Finale della 103esima edizione della Coppa di Francia.

Come detto il PSG ne detiene il record di trionfi, ben 12, la metà esatta quelli del Saint-Etienne,

Non è una finale inedita, le due squadre si sono affrontate nell’atto conclusivo dell’edizione 1981/82, il 15 Maggio 1982, risultato finale 2-2 con storica doppietta di un certo Michel Platini, all’epoca astro nascente del Saint Etienne, i parigini trionfarono ai rigori.

Come anticipato goleada PSG in campionato, il 15 Dicembre 2019 al “Geoffrey Guichard” fu 0-3, Neymar, due volte Mbappé e Icardi ad archiviare la pratica.

